Kreativ – aber mit Abstand

Neulußheim.Der Lockdown mit all seinen Auswirkungen verlangt der Bevölkerung nach wie vor viel ab. Schließungen von Schulen, Kindergärten, von Restaurants, von Sport- und Freizeiteinrichtungen – das Leben wurde und wird immer noch gehörig auf den Kopf gestellt, heißt es in einer Pressemitteilung des SPD-Ortsvereins.

Kurzum, das gesellschaftliche Leben und Miteinander, was bisher in Neulußheim als selbstverständlich angesehen wurde, musste heruntergefahren oder eingestellt werden. Die Welt ist konfrontiert mit einem Virus, das die Volkswirtschaften auf eine harte Probe stellt.

Monate des Stillstands

In diesen Monaten des Stillstands wird deutlich, was die Gemeinde mit ihren vielfältigen Angeboten für die Menschen so liebenswert macht. Das ganze kulturelle und soziale Leben liegt brach. Aktiv im Alter, Gemeinsam statt einsam, Awo-Kleiderstube, Konzerte, die vielen schönen Feste. Alles, was eine gute Ortsgemeinschaft ausmacht. Auch der SPD-Ortsverein musste zahlreiche Veranstaltungen – Ehrungsabend, Sommerfest oder Dämmerschoppen – absagen. Dank medialer Technik wird die Arbeit im Ortsverein jedoch aufrechterhalten.

Ein paar Lichtblicke gab es dennoch. Im Rahmen der sozialen Verantwortung war es dem Ortsverein wichtig, das Kinderferienprogramm zu unterstützen. Eine Fahrradtour durch die nahe und schöne Natur mit Abschluss am Eichelgartensee fand im Sommer statt. Durch zahlreiche Spenden konnte auch das Schulapfelprogramm, das seit acht Jahren besteht, weiterlaufen. Bei der Übergabe an der Lußhardtschule sorgte dies für viele Freude und Dankbarkeit.

Sein soziales Engagement zeigte der SPD-Ortsverein im Juli mit der Aktion für die Tafel Hockenheim, die Anfang Dezember ebenfalls für volle Körbe mit haltbaren Lebensmitteln sorgte. Dank kreativer Ideen gelang es, trotz der Absage des Martinsumzugs, dass die Kinder in den einzelnen Einrichtungen den Martinstag feiern konnten. Natürlich mit den vielen Martinsbrezeln, die die Gemeinde stiftete. rhw

