Krippenspiel mit Video

Neulußheim.Die evangelische Kirchengemeinde feiert die Geburt Jesu in ihrer festlich geschmückten Kirche: An Heiligabend findet um 14.30 Uhr ein Gottesdienst für die Bewohner und ihre Familien sowie die Mitarbeiterinnen vom Haus Edelberg statt, den Pfarrerin Katharina Garben halten wird. Die musikalische Gestaltung übernimmt Vera Pfannenstiel.

In der evangelischen Kirche beginnt um 15.30 Uhr ein Familiengottesdienst mit Krippenspiel, den Pfarrerin Garben mit den Frauen des Familiengottesdienstteams gestaltet; an der Orgel begleitet Elke Götz. Um 17 Uhr gibt es die Christvesper mit Pfarrerin Katharina Garben und Gemeindiakon Jascha Richter.

König Herodes im Mittelpunkt

Das Krippenspiel der Konfirmanden, das zum Teil live und zum Teil als Video zu sehen sein wird, stellt König Herodes in den Mittelpunkt. Die musikalische Gestaltung liegt in den Händen der Konfi- und Teamer-Band um Organist Gerhard Müller. Im Anschluss spielt der Musikverein Harmonie weihnachtliche Weisen vor dem Gemeindehaus und das Glockenspiel vom Turmuhrenmuseum erklingt.

Die Gemeinde feiert um 23 Uhr ihre Christmette in der nur mit Kerzen erleuchteten Kirche. Pfarrerin Garben gestaltet mit Prälat Böttner, dem evangelischen Kirchenchor unter Leitung von Hyunju Kwon, Gerhard Müller und Klaus und Miriam Eisenmann diesen stimmungsvollen Ausklang. Am Mittwoch, 25. Dezember, ist um 10 Uhr Lußheim Gottesdienst in Altlußheim in der evangelischen Kirche und am Donnerstag, 26. Dezember, findet in der evangelischen Kirche in Neulußheim um 10.30 Uhr das Weihnachtsliedersingen im Gottesdienst und an Silvester der Gottesdienst mit Abendmahl um 18.30 Uhr statt. zg

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 23.12.2019