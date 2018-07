„Chortreff 18“ des Sängerkreises Buchen

Vielfalt der Sprachen und Rhythmen erlebt

Drei Stunden Chormusik in einer Vielfalt, wie man sie selten innerhalb eines Konzerts erlebt, hat der „Chortreff 18“ des Sängerkreises Buchen am Sonntagvormittag in der Stadthalle Buchen geboten. Buchen. Zwölf Vereine mit 15 ...