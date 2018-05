Anzeige

Markus Seidl berichtete, dass ein sehr großer Kult um Grabstätten gemacht wird. Er zeigte darüber auch Bilder. In Argentinien gibt es ein Kaufhaus, das dem KADEWE in Berlin ähnelt. Alles in allem ist in Argentinien alles sehr farbenfreudig.

Der Referent berichtete von der südlichsten Stadt der Welt, Ushuaia. Hier sind viele Häuser mit Wellblech gebaut. In Feuerland ist es sehr feucht. Die Menschen in Argentinien sind im Allgemeinen sehr zufrieden und mit der Natur eins. Im Nationalpark gibt es Orchideenwiesen. Die wilden Orchideen haben einen sehr intensiven Duft.

Hauswirtschaftsleiterin und Agrarbotschafterin Ursula Trentinaglia verwöhnte die Besucher im zweiten Teil des Vortrages mit landestypischen Köstlichkeiten. Es wurden selbstgemachte Empanadas (gefüllte Teigtaschen) gereicht sowie ein köstlicher Avocadodip mit Tacos. Sie hatte sehr viel Anschauungsmaterial mitgebracht, wie etwa schwarze Bohnen, Süßkartoffeln, Tamarillo und vieles mehr.

Whisky auf uraltem Eis

Nun folgte der zweite Teil des Vortrages der Reise von Feuerland bis Santiago de Chile. Am Lago Argentino hat Seidl riesige Gletscherwelten erkundet, was anhand sagenhafter Bilder dokumentiert wurde. Im Übrigen ist Regenkleidung notwendig, da sich das Wetter von einer auf die andere Minute ändern kann. Als Attraktion bekamen die Teilnehmer der Schiffsreise auf dem Lago Argentino 1000 Jahre altes Eis mit Whisky serviert. Tolle Eindrücke gab es auch von Santiago de Chile.

Die Besucher hätten Markus Seidl noch Stunden zuhören können, weil er die Reise mit den Landfrauen quasi noch einmal erlebt und es auch so rübergebracht hat. dh/Bild: Mitsch

