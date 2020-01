Kulturtreff bleibt feste Größe

Neulußheim.Auch nach dem Wechsel an der Spitze des Kulturamtes – Alexandra Özkalay folgte auf Klaus Maier – hat der Kulturtreff Alter Bahnhof nichts an Attraktivität eingebüßt. Wohl auch deshalb, weil ihm ein festes Team ehrenamtlicher Helfer zur Seite steht. Ob Kunstausstellungen, Musik, Comedy und Kabarett im Saal oder die sonntäglichen Frühschoppen im Sommer draußen– die Helfer sorgen dafür, dass keiner der Gäste hungern oder dursten muss und dass die Veranstaltungen reibungslos über die Bühne gehen, so wie hier beim Frühschoppen mit „Ira‘s World“. Und natürlich tragen die ausgewählten Programmpunkte ihren Teil zur Attraktivität bei. / aw

