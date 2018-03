Anzeige

Neulussheim.Island – diese zerklüftete Vulkaninsel südlich des Nord-Polarkreises ist ein Land der Gegensätze. Der Boden ist heiß, die Berge vereist, die Insel lange abgeschottet und doch so reich an bedeutender Geschichte. Gletscher, Vulkane, Wasserfälle, Eisberge, Stein- und Geröllwüsten: Island ist in vielen Dingen einzigartig und deshalb zum Eldorado für Wissenschaftler, Abenteurer und Touristen geworden.

Weltenbummler Bodo Roß wird diese einzigartige Insel seinem Publikum bei einer kleinen Inselrundreise näherbringen.

Die Veranstaltung in der Reihe „Aktiv im Alter“ findet am Dienstag, 6. März, im evangelischen Gemeindehaus statt. Beginn ist 15 Uhr. Die Besucher dürfen sich laut Veranstalter bei Kaffee und Kuchen auf nette Menschen freuen, finden Abwechslung und Abstand vom Alltag und lernen Island, die jüngste Insel Europas, kennen. Der Eintritt ist wie immer frei. km