„Leben in Rechtsstaat“

Neulußheim.„Wir sind keine Strafverfolgungsbehörde.“ Ein deutlicher Satz, der eigentlich alles klarstellt, was Bürgermeister Gunther Hoffmann zur aktuellen Diskussion im Ort über die Verfehlungen eines Asylbewerbers zu sagen hat.

Zur Erinnerung: Vor zwei Wochen haben wir den Leserbrief eines Neulußheimer Bürgers abgedruckt, in dem dieser einem Asylbewerber vorwirft, ein Mädchen belästigt und vor dem Haus ihrer Eltern randaliert zu haben. Obendrein soll der Mann noch in anderer Hinsicht auffällig geworden sein. Der Schreiber wirft den Behörden, unter anderem der Gemeindeverwaltung, Untätigkeit vor. Obendrein, so seine Aussage, hätte sich die Gemeinde informieren sollen, bevor sie den Mann aufgenommen habe.

„Sind nicht Herr des Verfahrens“

Zwei Aussagen, die Hoffmann so nicht stehenlassen will. Lange Zeit hat er mit sich gerungen, ob er an die Öffentlichkeit gehen soll. Doch nachdem die Diskussion in den sozialen Medien über den Vorfall immer groteskere Züge, vermehrt ausländerfeindliche Züge annimmt, und auch im Ort selbst Halbwahrheiten kursieren, hält der Bürgermeister den Zeitpunkt für gekommen, einige Punkte geradezurücken.

An oberster Stelle steht dabei für ihn die Tatsache, dass „wir in einem Rechtsstaat leben“. Sprich vor dem Gesetz sind alle Menschen gleich, egal welcher Hautfarbe. Und allen Menschen stünden die gleichen Rechtswege offen, vom Widerspruch bis hin zum Gang durch die Instanzen. Vor diesem Hintergrund müsse klar sein, dass ein „Wegsperren“ oder „Abschieben“ nicht so einfach sei wie es gesagt wird. „An erster Stelle steht das Grundgesetz“, betont Hoffmann, und jedes Verfahren müsse entsprechend Punkt für Punkt abgearbeitet werden.

Doch wie gesagt, die Gemeinde ist keine Strafverfolgungsbehörde, betont Hoffmann und erklärt, dass sie nicht einmal über Straftaten oder Aktionen im Zusammenhang mit solchen informiert werde. Auch über die in dem Leserbrief genannten Vorfälle sei er nicht offiziell informiert worden – auch von dem Leserbriefschreiber selbst hätte er noch kein Wort vernommen. Zu dem ganzen Vorgang habe ihn in den vergangenen zwei Wochen lediglich eine Mail erreicht, die er prompt beantwortet habe.

Gilt schon bei Straftaten der Rechtsweg, so sei es auch nicht einfach, jemanden abzuschieben, weiß Hoffmann. Dabei gehe es nicht nur um den Rechtsweg, sondern auch um die Frage gültiger Papiere und letztlich um die Frage, ob das Herkunftsland den Flüchtling wieder aufnehme. Doch hier Antworten zu finden sei nicht Aufgabe der Gemeinde, „wir stehen am Ende der Kette“. Hier hätten andere Behörden, vom Landratsamt bis zum Regierungspräsidium das Sagen, wie auch die Gemeinde keinerlei Mitspracherecht bei der Zuweisung von Asylbewerbern habe. „Diese werden uns zugeteilt“, unterstreicht Hoffmann.

Besonnen bleiben

Auch wenn die Gemeinde nicht Herr des Verfahrens sei, betont der Bürgermeister, sei er nicht untätig gewesen. Alle zuständigen Behörden, vom Regierungspräsidium bis hin zur Polizei, sowie alle Abgeordneten habe er angeschrieben und versucht, sie für das Thema zu sensibilisieren. Immerhin seien in der Asylantenunterkunft zahlreiche junge Männer untergebracht, was unabhängig von Hautfarbe oder Nationalität zu Problemen führen könne.

Dennoch, fordert Hoffmann Gelassenheit, sollte man die Kirche im Dorf lassen. In der Unterkunft würden rund 100 Menschen leben, einer davon mache Probleme und darunter würden auch die anderen leiden. Doch einen Grund zur allgemeinen Besorgnis gebe es nicht, zumal die Integration der Flüchtlinge in der Gemeinde hervorragend klappe, dankt Hoffmann den „tollen ehrenamtlichen Helfern“ und ruft zur Besonnenheit auf.

