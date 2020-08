Lebensmittel für die Tafel

Neulußheim.Die Lebensmittelsammelaktion des SPD-Ortsvereins zugunsten des Hockenheimer Tafelladens war ein großartiger Erfolg, wie die SPD mitteilt. Mehr als 100 Neulußheimer Haushalte spendeten in den sechs Tagen der Aktion. So kamen insgesamt 47 Kisten mit Lebensmitteln zusammen. Die SPD ist erfreut über die vielen Spenden und bedankt sich bei allen Spendern, die zum Gelingen beigetragen haben und die große Resonanz.

Jeder kann unverschuldet in finanzielle Not geraten und die Corona-Krise wird die Zahl Hilfsbedürftiger durch Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit weiterhin ansteigen lassen. Gerade in solch schwierigen Zeiten ist unser aller Solidarität gefragt, schreiben die Sozialdemokraten. Aus diesem Grund plant die SPD Neulußheim im Herbst eine zweite Aktionswoche zur Unterstützung des Tafelladens, auf den der Ortsverein hinweisen werde. lb/hp/zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 07.08.2020