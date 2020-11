Lebensmittel für die Tafel

Neulußheim.Die Ende Juli bis Anfang August erstmals gestartete „Tafelaktion“ des SPD-Ortsvereins hatte einen so enormen Erfolg, dass sich der Vorstand entschlossen hat, in der Zeit von Montag, 30. November, bis Freitag, 4. Dezember, erneut seine großen Infotonnen, mit dem Hinweis auf die Sammelaktion für die Hockenheimer Tafel, an verschiedenen Stellen im Ort aufzustellen.

In den danebenstehenden Körben können haltbare Lebensmittel eingelegt werden. Auch Körperhygieneartikel können gebracht werden. Für dieses Mal als kleine Ergänzung und im Hinblick auf den kommenden Nikolaustag wäre es schön, wenn kleine Tütchen mit Süßem eingelegt werden. Schokoladentafeln und Gummibärchen gehen da immer.

Drei Abgabestellen

Die Neulußheimer hatten bereits während der ersten Spendenaktion großzügig haltbare Lebensmittel und Hygieneartikel gespendet. Der SPD-Ortsverein freut sich, wenn es mit der zweiten Aktion erneut gelingt, viele haltbare Lebensmittel für die Hockenheimer Tafel zu sammeln. Sammelkörbe stehen bei Familie Engelhardt in der Bahnhofstraße 51, vor der Buchhandlung Jutta Dräger, in der Altlußheimer Straße 11 bei Gemeinderat Hanspeter Rausch und in der Zeppelinstraße 14 bei Gemeinderätin Renate Hettwer.

Für Rückfragen stehen Dagmar Engelhardt, Telefon 06205/3 46 52, oder Renate Hettwer, Telefon 06205/3 73 65, zur Verfügung. rhw

