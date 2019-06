Lebhafter Beifall für Heidi Roß

Neulußheim.Es war die letzte Sitzung des Gemeinderates in seiner aktuellen Besetzung und schon deshalb war der Tagungsort, das Haus der Feuerwehr, glücklich gewählt. Denn vier Gemeinderäte, die an diesem Abend für ihre 20-jährige Tätigkeit im Rat geehrt wurden, nahmen ihre Aufgaben in Angriff, als das Haus der Feuerwehr noch das feste Zuhause des Rats war. Was noch mehr für Heinz Kuppinger, der für 25

...