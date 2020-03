Leseaktion wird diskutiert

Neulußheim.Nachdem in der Gemeinderatssitzung am 5. März über die Aktion „Heiß auf Lesen“ diskutiert wurde und sich herausstellte, dass eine Teilnahme der Gemeinde an der von öffentlichen Büchereien organisierten Veranstaltung nur durch einen Gemeinderatsbeschluss möglich ist, muss eine Sondersitzung des Rates stattfinden. Am Donnerstag, 12. März, 20 Uhr, findet im Fraktionszimmer eine öffentliche Sitzung der Grünen statt, bei der diese öffentliche Sondersitzung vorberaten werden soll. Die Grünen laden dazu alle Interessierten ein.

Wie berichtet, hatte das Thema in der regulären Sitzung nicht auf der Tagesordnung gestanden, weshalb eine Abstimmung über die Teilnahme nicht möglich war. Die Sondersitzung ist auf Mittwoch, 18. März, 17 Uhr, im Rathaus terminiert, teilt die Fraktion mit.

„Durch die Aktion müssten die Personalstunden der Bücherei über die im Haushalt bereits genehmigten zusätzlichen Stunden temporär um weitere 50 Stunden aufgestockt werden – dadurch würden Kosten in Höhe von 1000 bis 1500 Euro entstehen. Dies ist unserer Meinung nach gut angelegtes Geld für die Zukunft“, beziehen die Grünen Position.

Die Freien Wähler hätten Mitte Februar den Antrag gestellt, dass die Bücherei 2020 wieder an der Aktion teilnehmen sollte. Dieser Antrag sei nicht auf die Tagesordnung der Gemeinderatssitzung in der vergangenen Woche aufgenommen worden. Da die Anmeldefrist am 20. März abläuft, hätten die Grünen gemeinsam mit den Freien Wählern eine Sondersitzung des Gemeinderats beantragt, um die erfolgreiche Aktion dieses Jahr noch durchführen zu können“, heißt es weiter. zg

