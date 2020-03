Lesung aus „Warum Gott?“

Neulußheim.Der Gesprächskreis „Eine Gemeinde liest ein Buch“ startet an diesem Montag, 9. März, um 19 Uh im evangelischen Gemeindehaus in Neulußheim. In diesem Jahr wird an drei Abenden das Buch „Warum Gott?“ von Timothy Keller gelsen, heißt es in einer Pressemitteilung der Kirchengemeinde. An den Abenden werden Fragen aus dem Werk wie „Ist es heute noch vernünftig zu glauben?“ und „Führt der Glaube an den einen Gott nicht zu Gewalt und Terror?“, diskutiert.

Timothy Keller ist ein amerikanischer Theologe und presbyterianischer Pastor. Er gründete 1989 in New York die Redeemer Presbyterien Church und verfasste weitere Bücher. In seinem Buch „Warum Gott?“ setzt sich der Autor mit dem Glauben kritisch auseinander. Kapitel wie „Wie kann ein guter Gott Leiden zulassen“, „Das Christentum ist eine Zwangsjacke“ sowie „Man kann die Bibel nicht wörtlich nehmen“ bieten Freiraum für Lesespaß und auch Diskussionspotenzial. Mit 335 Seiten ist das Buch auf der kürzeren Seite, die Kapitel können unabhängig voneinander gelesen werden.

Treffen an drei Montagen

Die Leiter des Gesprächskreises, der Gemeindediakon Jascha Richter und der Studienrat und studierte Theologe Andreas Sturm heißen alle interessierten Teilnehmer an den drei Montagen, 9., 16. und 23. März, um 19 Uhr im evangelischen Gemeindehaus willkommen.

Kurzentschlossene und Interessierte sind, auch ohne die Lektüre vorab gelesen zu haben, zu den einzelnen Terminen eingeladen. zg

