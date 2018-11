Lichterglanz und Glühweinduft

Neulussheim.Der Weihnachtsmarkt öffnet am ersten Samstag, 1. Dezember, seine Pforte. In diesem Jahr findet der Markt zum 41. Mal statt. Wieder liegt der Duft von frischen Tannennadeln, Glühwein und anderen Leckereien in der Luft. Weihnachtliche Dekorationen und Kunsthandwerk stehen für die Besucher bereit. Die Besucher können eintauchen in die Romantik alter Traditionen und von 12 bis 22 Uhr eine besinnliche, festliche Atmosphäre genießen.

Ein Standverzeichnis mit allen Angeboten, eine Vorschau zum Programm auf der Weihnachtsbühne sowie einen Lageplan finden Interessierte auf der Webseite www.neulussheim.de. zg

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 12.11.2018