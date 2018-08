Lieder mit einem Augenzwinkern

Anzeige

Natürlich, der Klassiker „Und es war Sommer“ von Peter Maffay bildet hier die Ausnahme, doch er gehört zu der Band einfach dazu. Wenn Stefan Buchholz bei dieser Gelegenheit den Biergarten in einen einzigen, „Uiui“ schmachtenden Chor verwandelt und die Maffay‘schen Zeilen höchst eigenwillig interpretiert, wird klar, die Band ist nicht nur musikalisch, sondern auch lustig.

So nimmt es nicht wunder, dass die Überleitungen ebenso vom Publikum angenommen werden wie die Songs selbst. Und wenn Seán Treacy die Zuhörer in eine kurze Pause entlässt, „nur zehn Minuten“, dann nimmt es ihm keiner übel, dass in Ireland die Zeit wohl langsamer verrinnt, den die Minuten dehnen sich. Und wenn der Bandleader nach 20 Minuten zum weitermachen mahnt, „mein Gefühl sagt mir, die zehn Minuten sind rum“, was schon länger stimmt, hat er die Lacher auf seiner Seite. Wie überhaupt viel gelacht wird an diesem Tag.

Der Ire aus Kilkenny mit seiner markanten Stimme und seinem virtuosen Gitarrenspiel, der in den 1980ern mit den „Dubliners“ auf der Bühne stand, hat jede Menge Lieder aus seiner Heimat im Gepäck. Ob er das irische Pub-Leben besingt, oder eine Liebesballade anstimmt – die Mischung passt. Und dazwischen immer wieder was Bekanntes , mal „Heros“ von Bowie oder „Satellite“ von den Hooters.

Songs, bei denen die Band zeigen kann, was sie kann. Neben Treacy zählen zur Band Stefan Buchholz, Ex-Schlagzeuger der Karlsruher Kult-Band „30 Liter Bänd“. Er war an diesem Morgen nicht nur die Zweit-stimme, sondern auch ein meisterlicher Begleiter am Cojon und glänzender Unterhalter bei seinen Überleitungen.

Claus Bubik am Bass ist durch sein Timing und den Groove einer der begehrtesten Bassisten der Region und Andreas Bock an der Gitarre verleiht durch druckvolles Spiel der Band die nötige Power und unterstütz mit seiner Virtuosität das Gitarrenspiel des Bandleaders.

Etwas Wehmut kam auf, als sich die Band von Klaus Maier verabschiedete, dessen Ära im Kulturtreff in wenigen Wochen endet. Doch versprach sie, auch im kommenden Jahr wieder im Biergarten aufzutreten, so sie denn eingeladen wird.

Und schon waren die zwei Stunden wie im Flug vergangen, doch das begeisterte Publikum erklatschte sich noch zwei Zugaben, die allein das Konzert wert waren. Bei „Brothers in Arms“ von Dire Straits zeigte die Band, was in ihr steckt, insbesondere Bock begeisterte, und bei „Jerusalem Bells“ von Coldplay verabschieden sich Band und Zuhörer summend und singend von einem gelungenen Sonntagvormittag im Kulturtreff „Alter Bahnhof“.

