Neulußheim.Mitte Januar startet die Aktion „Gemeinsam statt einsam“ in ihr drittes Jahr. Ein Projekt, das nicht nur von den Besuchern gut angenommen wird, sondern auch viel Unterstützung findet. Zahlreiche Spenden, auch von den Mittagsgästen, die der Kirchengemeinde zugeflossen sind, haben dafür gesorgt, dass das Projekt zum einen fortgesetzt werden kann, zum anderen erneut acht Freitage im Kalender stehen, an dem Menschen in Gemeinschaft essen können. Nicht dass jemand in seinem Leben einsam sein muss, um am Mittagessen teilzunehmen. Wenn man aber gemeinsam mit anderen ein frisch gekochtes Essen einnehmen kann und dazu noch in netter Gesellschaft ist, ist dieses Projekt schon etwas Besonderes.

Und natürlich steht auch ein großes Helferteam mit Dr. Ralf Wagner und Gerda Schellenberger an der Spitze parat, ohne das die Mittagstische nicht vorstellbar sind.

Nun ist die Zeit schon fast wieder um, nur noch zwei Termine stehen im Kalender. Morgen, Freitag, 12 Uhr, wird die Reihe mit dem schwäbischen Klassiker Linsen mit Spätzle fortgesetzt, ein Dessert wird nicht fehlen, und am Freitag, 2. März, stehen Nudeln mit Haschee und Salat auf dem Speiseplan. sz