Lösungen für Mutter Erde

© spd

Neulußheim.Beim Ortsverein der Grünen laufen die Vorbereitungen für die Kommunalwahl im Mai auf Hochtouren. Der Ortsverband hat viele Ideen, um den Wahlkampf zu gestalten. „Toll, dass wir so gut zusammenarbeiten“, stellte Monika Schroth, Sprecherin des Ortsverbandes Lußheim der Grünen, fest.

Bei einem gutbesuchten Treffen wurden zwei Aktionen bereits konkret geplant. Am Freitag, 29. März, 19.30 Uhr, wird es im „Alten Bahnhof“ eine Vorführung des Filmes „Tomorrow – die Welt ist voller Lösungen“ geben. Ein positiver Film, den man braucht, um den globalen ökologischen Kollaps aufzuhalten, heißt es in der Pressemitteilung des Ortsvereins. Die Summe der Lösungsansätze zeige das Bild einer anderen Zukunft, die noch erreicht werden könne. „Aus einem Traum kann die Realität von morgen werden, wenn genügend Menschen aktiv werden“, so die Grünen. Der Eintritt zu dem Film ist frei.

In Zusammenarbeit mit der Grünen Jugend des Kreisverbandes Kurpfalz-Hardt wird es am Samstag, 30. März, im „Alten Bahnhof“ ab 14 Uhr eine Kleidertauschparty geben. Jede Person hat die Möglichkeit, Kleidung zu tauschen.

Auch in der Vorwahlzeit wird es natürlich weiter an den Montagen vor Gemeinderatssitzungen um 20 Uhr öffentliche Fraktionssitzungen im Haus der Feuerwehr geben. Die nächste Sitzung wird am Montag, 11. März, stattfinden. ms

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 01.03.2019