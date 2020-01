Lokale Zutaten wurden vor Ort zubereitet

Neulußheim.Zum dritten Mal öffnete das evangelische Gemeindehaus für die Gäste des Projekts „Gemeinsam statt einsam“. Und wieder waren zahlreiche Neulußheimer gekommen, um gemeinsam zu Mittag zu essen. Die Suppenfans kamen da voll auf ihre Kosten.

Das Küchenteam hatte eine herrliche Gemüsesuppe mit Hühnerfleisch zubereitet und so mancher Teller wurde ein zweites Mal nachgefüllt. Viel zu schnell war der Suppentopf bis auf den Grund leer. Frisch gebackener Apfelkuchen mit Vanillesoße rundete das Mittagessen ab. Zuvor hatte Pfarrerin Katharina Garben ein Gebet mitgebracht. Was wäre, wenn Gott regiert? Friede überall, Hand in Hand füreinander da sein und alle Rätsel des eigenen Lebens wären gelöst und nicht mehr der Rede wert. Kaum vorstellbar, aber Hoffnung für die Zukunft.

Nachhaltige Speisen

Dankbar zeigte sie sich auch für die gestifteten Zutaten für das Mittagessen. So hatte der Scheunenladen Brand aus Altlußheim frische Hühner, Bauer Merz Kartoffeln und Karotten und Apfelhof Hoffmann Äpfel für den Kuchen beigesteuert. Alles frisch vor Ort zubereitet. Dank kurzer Transportwege ist das Essen nachhaltig.

Nach ihrem Wunsch für einen guten Appetit wurden aus großen Suppenterrinen die Teller gefüllt und wieder über 70 Gäste bedient. Mit Lob für das ganze Team unter der Leitung von Gerda Schellenberger wurde zum Ende des Mittagessens nicht gespart.

Am kommenden Freitag, 31. Januar, um 12 Uhr laden die Landfrauen mit ihrer Vorsitzenden Ingrid Esslinger zum Mittagessen ein. Das Team von „Gemeinsam statt einsam“ wird auch an den Tischen Platz nehmen und freut sich schon auf den beliebten Landfrauenhackbraten mit Kartoffelsalat.

© Hockenheimer Tageszeitung, Mittwoch, 29.01.2020