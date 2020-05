Lokaler Gutschein macht Geschenke flexibel

Neulußheim.Es ist eine typische kleine Aufmerksamkeit für Altersjubilare: ein Geschenkkorb mit allerlei Kleinigkeiten. Doch irgendwann kommt bei diesen die Frage auf: „Was soll ich eigentlich mit den ganzen Sachen machen?“ Diese Erkenntnis ging auch an Bürgermeister Gunther Hoffmann nicht vorüber. „Es ist ja oft zu viel für die Leute. Das eine vertragen sie nicht, das andere wollen sie nicht“, zeigt sich Hoffmann verständnisvoll für die Situation der Jubilare.

Die Gemeinde hatte eine neue Idee und setzte diese in die Tat um. Sie ging dazu über, Gutscheine für die Gewerbebetriebe in der Gemeinde an die Altersjubilare zu verschenken. „So haben auch diese etwas davon“, nennt der Bürgermeister einen positiven Nebeneffekt für das Gewerbe. Ein weiterer Vorteil ist der kleine Betrag der Gutscheine – 5 Euro. „Große Beträge braucht man ja zum Beispiel in den Bäckereien nicht“, sagt Hoffmann und fügt hinzu: „So bekommen die Jubilare dann mehr Gutscheine und können diese in verschiedenen Läden einlösen.“

Jetzt auch im Handel erhältlich

Nachdem auch von Bürgern aus der Gemeinde Anfragen kamen, ob sie einen solchen Gutschein kaufen könnten, kam das Gemeindeoberhaupt auf die Idee, das Angebot auszubauen. So entstand ein „Neulußheimer Gutschein“. Die Gewerbetreibenden waren von Hoffmanns Idee begeistert und unterstützen das Angebot. Nun gibt es den Gutschein an vier Standorten in der Gemeinde zu kaufen: bei der Blumenecke, bei „Die süßen Früchtchen“, bei „Fahr Rad! Schwarz“ und beim Kfz-Service Andre Kühne.

Wo die Gutscheine eingelöst werden können, steht auf deren Rückseite – zehn Anlaufstellen gibt es für die Bevölkerung. „Ich hoffe, dass es ein erster Schritt ist und andere Gewerbetreibende noch mitmachen“, sagt Gunther Hoffmann. vas

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 26.05.2020