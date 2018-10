Macht der Verkehr zu viel Lärm?

Neulussheim.Ist der Verkehrslärm in der Gemeinde grenzwertig? Dieser Frage wollen die Sozialdemokraten am Mittwoch, 10. Oktober, 18 Uhr, im Zuge ihrer Vor-Ort-Begegnungen nachgehen. Hintergrund ist die aktuelle Lärmaktionsplanung. Die Anhörung der Träger öffentlicher Belange ist bereits erfolgt. Durch eine vierwöchige Auslage im Rathaus wird nun die Bevölkerung über die Ergebnisse informiert.

Treffpunkt für alle interessierten Bürger ist am Kreisel in der Ortsmitte. Im Anschluss an den Termin findet eine öffentliche Mitgliederversammlung im Alten Bahnhof statt, zu der die Bevölkerung gleichfalls eingeladen wird. rhw

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 05.10.2018