Männerschicksale sorgen für Heiterkeit

Neulußheim.Viel Spaß bei allen Beteiligten ist garantiert, wenn der Verein Bürgerhilfe und Kulturförderung den Heidelberger „HardChor“ zum Konzert einlädt. Der seit 2004 bestehende Verein hat es sich zur Aufgabe gemacht, unverschuldet in Not geratenen Bürgern auf unbürokratische Weise in finanzieller Hinsicht zu unterstützen.

Und die Notlagen sind vielfältig: Fehlendes Heizöl im Winter, der plötzliche Tod des Partners, der neben dem persönlichen Verlust auch finanzielle Belastungen nach sich zieht. Oder die karge Rente, die aufgrund von unerwarteten Sonderausgaben nicht ausreicht, den Lebensunterhalt bis zum Monatsende zu finanzieren. Die dafür notwendigen Gelder erwirtschaftet der Verein aus Beiträgen der gut 140 Mitglieder und aus dem Erlös von Veranstaltungen.

Große Fangemeinde

Dass die Verantwortlichen mit ihrem Organisator Werner Krauss mit der Auswahl der Künstler ein glückliches Händchen beweisen, zeigen sie mit der Einladung des „HardChors“. Die 18 Männer um den Dirigenten Bernhard Bentgens waren bereits zum dritten Mal zu Gast in der Gemeinde und haben sich in dieser Zeit eine große Fangemeinde erworben. So war es kein Wunder, dass die Karten dank fleißiger Unterstützer im „Außendienst“ nach kurzer Zeit bereits ausverkauft waren.

In seinem neuen Programm „Männerschicksale 10 – Singen ist auch keine Lösung“ betreibt der HardChor eine ausgiebige Nabelschau, die aber weit über den eigenen Nabel hinausgeht. Der HardChor vereinigt hervorragende Gesangsqualitäten mit witzigen und höchst unterhaltsamen Texten. Das Repertoire reicht dabei von bekannten Hits bis zu Eigenkompositionen, die gesanglich auf Höchstniveau vorgetragen werden.

So ließen die beiden Queen-Titel „Don’t stop me now“ und „Somebody to love“ die Herzen der Fans des vor 27 Jahren viel zu früh verstorbenen Sängers Freddy Mercury höherschlagen. Bei den beiden Songs „Schüttel deinen Speck“ und „Wenn du tanzt“ kämpften sie witzig-anschaulich mit den Tücken einer Tanzchoreographie. Zu Wort kam auch eine regionale Minderheit in der Kurpfalz: So suchte der „draurige Dorsten“ (trauriger Thorsten) aus Franken als verlassener Mann „Drost“ (Trost) und Solidarität, die ihm mit dem Song „Und immer wieder geht die Sonne auf“ musikalisch auch gewährt wurde.

Da die Schwierigkeiten zwischen Mann und Frau von vielschichtiger Natur sind, konnten damit noch weitere Liedinhalte textlich gut ausgefüllt werden: Im Song „Müdigkeit“ ist ebendiese der große Feind knisternder Erotik. Aber auch am Morgen danach gehen die Probleme weiter: Was nützt das schön mit Croissants und Ei vorbereitete Frühstück, wenn die Angebetete „Sie will Müsli“ äußert.

Publikum singt kräftig mit

Umso schöner war die therapeutische Sitzung mit Thomas und Steffi aus dem Publikum. Dank des gefühlvoll vorgetragenen Liebesliedes „When I fall in love“ ging das Liebesbarometer steil nach oben. Beim gemeinsamen Singen wurde das ganze Publikum mit einbezogen, das auch fleißig mitmachte. Mitfühlen konnte das Publikum auch bei den Liedern über die „Mannergrippe“ oder über das Phänomen, dass Väter zuhause regelmäßig die Resteteller ihrer Lieben leer essen, was im Lied „Hausschweine“ anschaulich thematisiert wurde. Nach diesem tollen Konzert war es klar, dass das begeisterte Publikum die Sänger nur nach drei Zugaben endgültig von der Bühne entließ.

Neben dem Kunstgenuss war auch für das leibliche Wohl der Gäste bestens gesorgt. Die selbst gemachten und mit viel Liebe dekorierten Häppchen fanden reißenden Absatz. Am Ende des rundherum gelungenen Abends hatten der HardChor viele neue Fans und der Verein Bürgerhilfe und Kulturförderung neue Mittel für seine Unterstützung in sozialen Notlagen gewonnen. ib

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 01.12.2018