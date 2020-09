Mal Wartezimmer, mal Zuschauertribüne

Neulußheim.Sie gehören zum Bild einer lebendigen Gemeinde einfach dazu – Bänke, die zum Verweilen, zum Plaudern oder auch nur zum Ausruhen einladen. Sie sind Stätten der Kommunikation und damit gut fürs Klima einer Gemeinschaft – wer also könnte besser eine Bank spenden als die im Sandbuckel ansässige Firma Gartner, Keil und Co., die Spezialisten fürs Klima.

„Unser Vorzeige-Unternehmen“, stellt Bürgermeister Gunther Hoffmann mit Blick auf Frank Keil und Gunter Schnekenburger, den Geschäftsführer der Firma, fest und freut sich sichtlich über die Sitzgelegenheit, die zwischen Altem Bahnhof und Kindertagesstätte Podey-Haus aufgestellt wurde. Der ideale Platz, um stets gut frequentiert zu sein. Mal kann die Bank als Warteraum für Eltern oder Großeltern dienen, die Kinder oder Enkel vom Kindergarten abholen, mal dient sie als Zuschauerbank bei Open-Air-Veranstaltungen im Kulturtreff Alter Bahnhof und dazwischen einfach als ein Ort für gesellige Treffen.

Mit der Bank, führt Frank Keil aus, hat sich sein Haus dem Projekt „Die Sitzbank“ (www.diesitzbank.de) der Kälte-Eckert-Gruppe angeschlossen, die sich dafür einsetzt, dass das Kulturgut Sitzbank im öffentlichen Raum erhalten bleibt. Auf die Feststellung, dass immer mehr Holzbänke zerfallen, haben Holger und Michael Eckert, Geschäftsführer der Kälte Eckert, reagiert und ihr Modell einer Sitzbank aus feuerverzinktem Stahl geschaffen, das in seiner Anmutung an eine Bank erinnert, wie man sie vom Dorfplatz gewohnt ist. Wer seiner Gemeinde eine solche Bank spenden will, der wendet sich an die Projektinitiatoren, wobei wiederum von jeder Bank, die der Spender übernimmt, ein Teil an eine soziale Einrichtung geht. Der Spender kann sich selbst per QR-Code auf der Bank präsentieren und eine Nachricht für die Nachwelt hinterlassen.

Für ein gesundes Klima

Doch Gartner, Keil und Co. sind den Eckert-Gruppen auch geschäftlich verbunden, denn in dem Verbund wird seit Jahrzehnten das Wissen über alternative Kältemittel im Anlagenbau gesammelt, effizient und umweltschonend zugleich. Wobei dem Schutz der Umwelt immer mehr Bedeutung zukommt und auf ihm der Schwerpunkt innerhalb der Gruppe ruht. Eine Firma allein, so Keil, könne die Grundlagen für das erforderliche Know-how nicht stemmen, im Verbund ist man stärker.

Und Gartner, Keil und Co. passen hervorragend zu der Gruppe, verfügt der Spezialist für Kälte- und Klimatechnik doch über 25 Jahre Erfahrung auf diesem Gebiet. Das Spezialgebiet der Firma ist der Bau von Anlagen mit den natürlichen Kältemitteln Ammoniak oder Kohlendioxid, merkt Geschäftsführer Schnekenburger an, der mit diesen beiden Mitteln, auch in Kombination, ein breites Feld von Minus- bis Plusgraden abgedeckt sieht.

Von Brauereien über den Eissport bis hin zu ganzen Bobbahnen reicht die Anwendungsbreite der Ammoniak-Kälteanlagen, merkt der Ingenieur an und sieht den großen Vorteil der natürlichen Kühlmittel darin, dass sie keinen Einfluss auf die Atmosphäre nehmen, wie beispielsweise die synthetischen Mittel FCKW oder reines Fluor. Mittel, die die Atmosphäre schonen, wie sie bei Gartner, Keil und Co. zum Einsatz kommen, sorgen mit dafür, dass Menschen den Platz an der Sonne genießen können. Und da kommt die Bank gerade passend daher, auch einen Platz an derselben zu haben. aw

© Hockenheimer Tageszeitung, Mittwoch, 16.09.2020