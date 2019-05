Markusschule braucht Planungssicherheit

© Bilder: Stadt TBB/FN-Archiv

Neulußheim.Der Ortsverband der Freien Wähler war zu Besuch in der Markusschule. Schulleiter Daniel Ehmer sowie Vorstandsmitglieder des Trägervereins begrüßten die Kandidaten und stellten in einer informativen Präsentation die Entwicklung der Schule, die aktuelle Situation und die künftigen Vorhaben dar, heißt es in einer Pressemitteilung der FW.

Die vielen Projekte, AGs und besonders der nach der Baumaßnahme „Neue Ortsmitte“ wieder entstehende Schulgarten vermittelten den Freien Wählern ein beachtliches Zeugnis über die Arbeit, die an der Schule mit großer Herzlichkeit, vor allem aber an den Bedürfnissen der heutigen Realität angepasst, geleistet werde. In jedem Detail sei zu spüren, dass alle Beteiligten mit großem Eifer daran arbeiten, die Kinder mit ihren unterschiedlichen Fähigkeiten und Entwicklungsstufen individuell zu fördern und zu unterrichten.

Teile in ehemaliger Apotheke

Die Schule fühlt sich wohl in Neulußheim. Mit der durchgängigen Zweizügigkeit ist von den Schülerzahlen der angestrebte Vollausbau erreicht. Die Klassensäle und der Sekretariats- und Lehrerzimmerbereich befinden sich in den beiden Häusern im Bereich des alten Schulhofs. Hort, Kernzeit, Mensa und die projektbezogenen Intensivräume sind aktuell im Gebäude der ehemaligen Apotheke untergebracht. Für dieses Gebäude gebe es in den nächsten Jahren keine ausreichende Planungssicherheit. Es sei für die Schule daher ein großes Anliegen, diese wichtigen Zukunftsfragen bereits heute zu transportieren, bevor ein Wegfall den gesamten Schulstandort in Gefahr bringt. Denkbar wären weitere Flächen durch Ausbau von Keller- oder Dachbereichen oder eine Anmietung von Räumen im dritten Schulhaus.

Sven Nitsche, Fraktions- und Ortsverbandsvorsitzender, brachte die Meinung der FW auf den Punkt: Man bedauere noch immer den Verlust des weiterführenden Teils der Markusschule, und die FW würden alles versuchen, dass die Schule Planungssicherheit erhält, die ein Image- und Standortfaktor sei. sn

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 15.05.2019