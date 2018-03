Martin Luther hätte seine Freude am Konzert gehabt

Anzeige

Und dieses Geschenk der Freude an der Musik wurde auf besondere Weise von Gerhard Müller auf der Orgel interpretiert. Zum Auftakt erklang das eigens zum Reformationsjubiläum komponierte Lied von Addi Manseicher Solagratia „Allein aus Gnade“.

Wer kennt nicht den größten Erfolg „Hymn“ der englischen Gruppe Barclay James Harvest. Ein Lied an die verstorbenen Popgrößen, die von ihren Höhenflügen des Drogenmissbrauchs nicht zurückkamen. Die Botschaft des Songs, wird mit dem Satz „wenn du Gott sehen willst, musst du auf die andere Seite gehen“ trefflich umschrieben.

Noch immer sind die Beatles die Gruppe mit den meistverkauften Platten weltweit. Aus dem letzten Album der Band hatte Gerhard Müller „Let it be“ ausgewählt. Manche meinen, Paul McCartney habe dieses Lied zu Ehren von Maria, der Mutter Gottes geschrieben. Andere meinen, seine verstorbene Mutter Tracy habe ihm im Traum die beruhigenden Worte „Let it be - lass es geschehen, nimm es an“, mit auf den Weg gegeben.

Von Luthers innerer Zerrissenheit erzählt das Lied „Nun freut euch alle Christen gmein“. Die Besucher waren eingeladen, das Lied mitzusingen, und mit den vertrauten Orgelklängen gelang das sehr gut.

„From a distance“ – Julie Gold, das ist sie, die amerikanische Sängerin und Songschreiberin. Die berühmteste gecoverte Version kennt man von Bette Middler. Die Erkenntnis dieses Lieds lautet, Gott passe auf alle und alles auf und was erreicht wurde, wurde aus Hoffnung getan. Gerhard Müller verstand es an der Orgel, diese Zuversicht mit seinen Klängen zu vermitteln.

Vergebens Rettung gesucht

Der „Earth Song“, der sich mit ökologischen Aspekten beschäftigt, spiegelt die innere Zerrissenheit und die Ängste Michael Jacksons, um die Themen Religion, Krieg und zerstörerisches Handeln wider. Rettung suchte Jackson in Medikamenten und Drogen, die er nicht fand. Für Luther dagegen wurde dessen Entdeckung vom gnädigen Gott lebensrettend und lebensweisend.

Welche Interpretation zum Jahrtausendgebet „The Millennium Prayer“ besser passt, die von Gerhard Müller oder jene von Cliff Richard, der auf eine 60-jährige Bühnrenpräsenz zurückblicken kann, war dem Besucher des Konzertes überlassen. Auf jeden Fall machte die musikalische Bandbreite der Vertonung des Vaterunsers einfach sprachlos.

Das „Kyrie eleison“ ist seit dem 4./5. Jahrhundert im christlichen Glauben nachweisbar. Anfang 1986 stand das Lied als Popsong in einer Version der Gruppe „Mister Mister“ auf den vorderen Rängen der USA Hitparade.

Der Soundtrack der Jugendzeit mit Liedern von Pink Floyd über Freiheit und Standhaftigkeit durfte bei diesem Orgelkonzert nicht fehlen. „Another Brick in the Wall“, ein zweifelsohne zeitloses Meisterwerk, rechnet mit dem autoritärenSchulsystem der Nachkriegszeit ab und wurde weltweit eine Hymne für Rebellen. So stellt man sich auch Martin Luther vor, kämpferisch, rebellisch.

Das bekannte Friedenslied „We are the world“, das 1985 aufgenommen wurde und Geld zur Hilfe für die Hungernden in Afrika einspielen sollte, wurde durch die vielen Mitwirkenden wie beispielsweise Stevie Wonder, Diana Ross, Lionel Richie und vielen anderen zu einem Welthit. „Liebe ist alles, was wir brauchen, wir sind die Kinder dieser Welt“, lautet der Refrain dieses Liedes, das um die Welt ging und heute noch gerne gehört wird.

Mit Beifall gedankt

Nachdenklichkeit, Lebensfreude und die Verbindung zu Martin Luthers Aussage, dass Musik ein Geschenk Gottes sei, spiegelte sich in den Tönen Gerhard Müllers an der Orgel wider. Ein Genuss, der vom Publikum in der voll besetzten Kirche mit überaus großem Applaus belohnt wurde. „Himmel und Erde verbinden uns mit dem Schöpfer“, so Gerhard Müller. Als Zugabe endete das Konzert deshalb mit dem Lied von Bryan Adams „Heaven“.

Dass die angekündigte Illustration des Orgelkonzertes wegen der Erkrankung von Bettina Lukasczyk leider nicht stattfinden konnte, tat der Freude über dieses Gänsehautkonzert keinen Abbruch. Wie sagte Pfarrerin Garben zu Anfang des Konzertes: „Schließen Sie die Augen und lassen Sie ihre eigenen Bilder zu den Orgelklängen entstehen.

Welcher persönliche Hit nun Favorit war, konnte bei dem anschließenden Sektempfang im Gemeindehaus in den Gesprächen mit Gerhard Müller nicht ganz geklärt werden. Außer, dass man sich auf ein weiteres Orgelkonzert mit Gerhard Müller schon heute freut. rhw

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 07.03.2018