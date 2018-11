Maus Alberta findet die Liebe

Neulußheim.Nach einem langen Winterschlaf erwacht nicht nur der Frühling, sondern auch die Liebe. Ihre Mama erzählt Lesemaus Alberta, dass das ein wunderschönes Gefühl ist. Es beschert einem Herzklopfen und die Welt, die man am liebsten umarmen würde, ist rosarot. Man schwimmt im Glück und denkt, man könnte Bäume ausreißen. Wolfgang Messner vom Blinklichter-Theater war in der Lußhardt-Schule zu Gast. Er spielte den ersten Klassen das neue, einstündige Stück „Alberta sucht die Liebe“ vor und aktivierte die Lachmuskeln der Kinder.

Indem Bäume und Berge durch Pusten plötzlich ganz groß werden, gibt es auch was zu staunen. Mit all den Tipps, die ihre Mutter Alberta mitgegeben hat, zieht die neugierige Lesemaus los. „Das scheint so schön zu sein, das kennen bestimmt viele“, denkt sich die Abenteurerin und will sich erst einmal durchfragen – leider ohne Erfolg.

Gemeinsam auf Tour

Durch den Zusammenstoß mit Mäuserich Freddy, dem seine Mutter genau das Gleiche erzählt hat, suchen die zwei Nagetiere von nun an gemeinsam nach der Liebe. Es folgten viele weitere Stationen, die sie mal mehr, mal weniger erfolgreich nach dem schönen Gefühl absuchen, aber immer noch ohne Erfolg.

Auf der ganzen Reise machen sich Alberta und Freddy gegenseitig Komplimente und tauschen liebevolle Gesten aus. Sie begegnen zwei Hasen. Der Papa versucht seinem Sohn gerade zu verdeutlichen, wie sehr er ihn liebt. Als die Mäuse in einem Boot auf dem See übernachten wollen, fällt es Freddy plötzlich wie Schuppen von den Augen: „Ich glaube, ich habe dich gefunden und wir beide die Liebe.“ Sie schwimmen im Glück und ihre Welt ist so, wie es ihre Mama ihnen gesagt hatte: rosarot.

Lenjas Schatzkiste

Messner geht mit diesem Stück ein ungewöhnliches Thema für diese Altersklasse an. Die Frage nach dem Warum beantwortet er so: „Ich möchte den Kindern vermitteln, was das Menschsein ausmacht und das Schönste, was wir einander geben können, ist Liebe. Dabei ist mir wichtig, dass sie sehen, dass es dieses Gefühl nicht nur bei Mann und Frau gibt, sondern auch bei Eltern und Kindern. Ebenso habe ich durch die beiden Hasen versucht zu zeigen, dass nicht nur die Mamas für das Emotionale zuständig sind. Das ist auch Aufgabe der Papas.“

Dass er seinen Job hervorragend gemacht hat, verdeutlicht die Reaktion der Zuschauer. Lenja (6) bewahrt sogar in ihrer eigenen Schatzkiste Fotos von Menschen auf, die sie lieb hat. Simon, ebenfalls sechs Jahre ist stolz: „Am besten hat mir das gefallen, wo die beiden den Berg runtergerollt sind. Ich weiß jetzt ganz genau was die Liebe ist, aber Mama und Papa erzähle ich das nicht.“ Maximilian (6) fügt abschließend hinzu: „Die wissen das bestimmt selbst. Sie sind ja schon groß.“

© Hockenheimer Tageszeitung, Samstag, 17.11.2018