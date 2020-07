Mehr Raum für Sport und Kultur

Neulußheim.Nach jahrelangen Beratungen, Kompromissfindungen und Planungen hat nun mit der Aufstellung des Bauzauns die Phase der Realisierung für den Bau der neuen Sport- und Kulturhalle begonnen. Für die Freien Wähler (FW) ein Anlass, die sich nun verändernde Fläche noch einmal in Augenschein zu nehmen und mit den Bauplänen zu vergleichen, wie der Fraktionsvorsitzende Sven Nitsche in einer Pressemitteilung schreibt.

Bereits seit Langem sei bekannt, dass die vorhandenen Platzkapazitäten an der Hardthalle, der Schulturnhalle und der Turnhalle am Messplatz allein schon für den Bedarf der Sportvereine nicht ausreichen. Hier müssten die Aula der Schule und zeitweise auch das Foyer der Hardthalle aushelfen. Hinzu komme, dass in Neulußheim bei kulturellen Aufführungen ab einer größeren Zuschaueranzahl nur sehr begrenzte Möglichkeiten bestünden, die manchmal den Kulturschaffenden viel Improvisationstalent abverlangten.

„Die Freien Wähler haben daher von Anfang an die nun entstehende barrierefreie Sport- und Kulturhalle befürwortet“, so die FW. Auch wenn sich das Kulturangebot derzeit Corona-bedingt „im roten Bereich“ befindet, hätten die FW keinen Zweifel, dass die zusätzliche Halle mit Bühnenanbau nach Fertigstellung sowohl mit sportlicher als auch mit kultureller Nutzung das Angebot der Vier-Sterne-Gemeinde noch einmal deutlich erhöhen werde. sn

