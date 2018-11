Mehrdimensionale Augenblicke

Neulußheim.Die letzte Kunstausstellung in diesem Jahr im Kulturtreff Alter Bahnhof wird von zwei Künstlern bestritten, die zwar unterschiedliche Genres, aber das gleiche Thema bearbeiten.

Die Nußlocher Malerin Jasmin Mollo präsentiert sich im Modern-fine-art-Stil, ihre künstlerische Sprache, die sie mit ihrem eigenen Akzent beherrscht, ist der Expressionismus, den sie in leuchtenden Farben und kräftigem Pinselstrich zum Ausdruck bringt.

Mollos Verständnis nach beeinflusst die Kunst unsere Wahrnehmung, schafft Atmosphäre, eröffnet neue Sehweisen und lässt sich mit allen Sinnen erfahren. Künstler ist, wer es schafft, seine Gefühle und Visionen auszudrücken, gleichwohl, welches Medium er wählt. Erreicht er damit die Wahrnehmung und die Empfindungen des Betrachters, ist ein wesentlicher Aspekt zwischen Absender und Empfänger erreicht.

Jasmin Mollo hat erst im Alter von 40 Jahren aufgrund eines einschneidenden Erlebnisses zur Malerei gefunden. Sie steht am Anfang ihrer künstlerischen Reise ohne vorbestimmtes Ziel. Das Hauptthema dieser Ausstellung ist das Frauenportrait, das nicht naturgetreu oder fotografisch abgebildet wird, sondern vielmehr die Persönlichkeit, das Empfinden und das geheime Verlangen des Menschen wiedergibt.

Holzköpfe drücken Gefühle aus

Die besondere Wertschätzung des Materials Holz und dessen künstlerische Verarbeitung zeichnen den aus der Pfalz stammenden Künstler Rudi Muth aus. Seine Holzskulpturen in Form von archaisch anmutenden Köpfen verführen, trotz ihrer Strenge, wie Handschmeichler zum Berühren.

Er ist seit 1983 freiberuflich tätig und ein arrivierter Künstler, der mit seinen Sitzobjekten aus Fassdauben von 120 Jahre alten Eichenfässern schon mit einer Exposition im Kulturtreff in Neulußheim vertreten war, hat viele Ausstellungen bestritten, war mit seinen Stuhlskulpturen schon im Fernsehen präsent und hat viele Auftragsarbeiten für den privaten und öffentlichen Raum erstellt.

In Neulußheim zeigt er in Korrespondenz zu Jasmin Mollos Frauenportraits Plastiken und Skulpturen aus verschiedenen Holzarten in Form von Köpfen. Sie schauen oft in sich hinein, blicken weg oder sind zerschnitten und versetzt wieder zusammengefügt, drücken Nachdenklichkeit, Trauer oder Zerrissenheit aus. So können den Besuchern der Ausstellung diese „Augenblicke“ zwei- und dreidimensional erfahrbar werden.

Der Organisator der Kunstausstellungen, Wolfgang Treiber, lädt alle Kunstfreunde zur Vernissage am Freitag, 23. November, um 20 Uhr in den Kulturtreff Alter Bahnhof, Bahnhofstraße 2. Weitere Öffnungszeiten der Ausstellung sind Samstag, 24. November, von 15 bis 18 Uhr und Sonntag, 25. November, von 11 bis 17 Uhr. mnt

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 20.11.2018