Neulußheim.Mit seinem Programm „Mein Leben als Ich“ ist Kabarettist Uli Masuth am Freitag, 27. September, 20 Uhr, zu Gast im Alten Bahnhof in Neulußheim. Was ist los in einer Zeit, in der sich die Menschen immer häufiger selbst fotografieren? Die Mitmenschen zunehmend aus den Augen verlieren oder als Bedrohung empfinden? Eine Zeit, in der Ängste wachsen und Ablenkung immer größer geschrieben wird?

Wo Donald Trump „America first“ brüllt und immerhin noch das Land im Blick hat, heißt es für viele Menschen nur noch: „I first!“. Ganz viel „I“. Analog zu iMac, iPhone, iPad. Aber spiele ich eigentlich noch eine Rolle, in meinem Leben und im großen Ganzen? Und wenn nicht, wie kann ich wieder auf mich aufmerksam machen? Bei Pegida mitmarschieren, AfD wählen oder mal um mich schießen?

Wie gut, dass Masuth ein fantastischer Beobachter, ein bissiger Formulierer und Meister des rabenschwarzen Humors ist, der auch die Schwächen des Gutmenschentums bloßlegt und gewaltig gegen den Strich bürsten kann.

Auch wenn es der Titel des Programms nicht vermuten lässt: Es ist nicht ausgeschlossen, dass sich das Publikum an diesem Abend selbst begegnet. Denn in „Mein Leben als Ich“ geht es „auch um Sie“, sagt Uli Masuth. Ein Kabarett-Abend mit Musik, ohne Gesang, politisch. Karten kosten im Vorverkauf 9, an der Abendkasse 12 Euro. zg

