Dirigent Thomas Sturm eröffnete mit einer Polka, die gleich Schwung in den Schatten brachte. „Lasst euch grüßen“ erhielt viel Applaus, und schon ging es munter weiter mit einer weiteren Polka: „Im Wäldchen“ erinnerte an alte Zeiten, wo man mit Muse durch die Landschaft wanderte. Neben diesen Polka und Märschen hatte der Musikverein, der an diesem Tag urlaubsbedingt auf drei Mitspieler verzichten musste, auch viele Egerländer-Titel im Repertoire. „Die liegen uns sehr am Herzen“, betonte Sturm.

Von Peter Alexander bis Lindenberg

Natürlich durfte im zweitstündigen Konzert auch die Moderne nicht fehlen: Nach einem Besuch in den 70er Jahren in Peter Alexanders „Die kleine Kneipe“ ging es flott weiter zu Udo Lindenberg, der für Begeisterung sorgte. Den Abschluss bildeten „Bis bald, auf Wiedersehen“ und natürlich das Lied „Hoch Badnerland“ mit Gesang: „Das schönste Land in deutschen Gau’n, das ist das Badnerland. Es ist so herrlich anzuschau’n und ruht in Gottes Hand.“

So gut vorbereitet können sich Musiker und Liebhaber ihres Schaffens auf viele Feste während des Sommers freuen, wo der Musikverein einen Beitrag leisten wird. ak

© Hockenheimer Tageszeitung, Montag, 04.06.2018