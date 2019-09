Mensch-Tier-Teams stärken Wir-Gefühl

Oftersheim.„,Tough Hunter’ ist die Verbindung aus verschiedenen Hundesportarten, Erziehung, Teamwork, Kondition, Koordination, Dreck und viel Spaß. Und der Lauf deines Lebens.“ Mit diesen Leitsätzen im Hinterkopf machte sich das Rudel des Hundesportvereins – bestehend aus „Emma“ mit Dana Struzyna, „Yoomee“ mit Thorsten Stache, „Lio“ mit Daniela Kühnel, „Mila“ mit Silke Feller, „Lilly“ mit Janina Schneider, „Bendix“ mit Patrick Alandt und „Bailey“ mit Anne-Marie Schalasta auf in bayerische Warmensteinach.

Das Rudel hatte sich die vergangenen Monate zwar auf den Lauf vorbereitet, doch wusste die Gruppe noch nicht genau, was sie auf der Strecke erwarten würde.

Der Start erfolgte morgens kurz vor halb zehn und die Hund-Mensch-Teams waren nach dreieinhalb Stunden, zwölf Kilometern und zwölf Hindernissen dreckig, nass, kaputt und überglücklich am Ziel. Der Lauf hatte alle Rudelmitglieder überzeugt – selbst diejenigen unter den Startern, die bis zur Startsekunde gezweifelt hatten.

Denn, so empfanden es die Teilnehmer vom Hundesportverein der Hardtgemeinde: Es ist ein unglaublich tolles Erlebnis, das die Vierbeiner und Herrchen beziehungsweise Frauchen noch enger zusammenschweißt. Dieser Lauf habe, heißt es in der Pressemitteilung des Vereins, auch das Zusammengehörigkeitsgefühl des Rudels gestärkt und auch die Hunde haben alle ihr Bestes gegeben. Einig war sich die Gruppe: „Das war sicherlich nicht unser letzter ,Tough Hunter’.“

Aufgabe für jedes Leistungsniveau

Mensch und Hund vor eine gemeinsame Aufgabe stellen, das ist die Idee des „Tough Hunter“. Es werden drei Kategorien des Hindernislaufes angeboten. Jede dieser Kategorien bietet eine Strecke mit unterschiedlicher Länge: sieben, zwölf oder 18 Kilometer. So ist für jedes Leistungsvermögen etwas dabei. Neben der zusammen am Zuggeschirr zurückgelegten Strecke werden die Teams vor verschiedene Aufgaben gestellt. Dazu gehören beispielsweise trailen oder apportieren, alles kann dabei sein. Ein Team kann aus zwei bis acht Hund-Mensch-Teams bestehen. Diese können die Aufgaben dann zusammen bewältigen, so dass nicht jeder Hund alles können muss.

Neben Spaß ist die Teilnahme und das Training an sich natürlich eine tolle Möglichkeit, sich selbst und seinen Hund fit zu halten.

Das Training soll außerdem die Verbindung zwischen Mensch und Tier stärken. Außerdem bietet das Training der grundsätzlichen Fähigkeiten eine tolle Auslastung für den Hund. me

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 18.09.2019