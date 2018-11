Mit dem Rad durch Persien

Neulußheim.Die Volkshochschule Hockenheim veranstaltet am Donnerstag, 8. November, 19 Uhr, im Alten Bahnhof einen Bildvortrag zum Thema „Iran – Persien per Pedale“. Referent ist Roland Strieker.

Im Mai 2017 fuhr der Referent auf einer 1275 Kilometer langen Radreise durch den Iran – und erlebte ein völlig anderes Land, als das, was häufig in den Medien vermittelt wird. Er war tief beeindruckt durch Begegnungen mit den unterschiedlichsten Menschen, Einladungen und Gesten des Willkommens und der Freude, die er auf dieser Reise erfahren durfte.

Und so möchte er den Iran mit seiner Hochkultur (Persepolis, Nasq-i Rostam) zeigen. Die Tour führt über Berge, entlang an Salzseen und durch Wüsten, in die Großstädte Qom, Esfahan, Yazd und Shiraz mit ihren traumhaften Moscheebauten und lebendigen Schreinen.

Die Zuschauer dürfen sich auf ein absolut faszinierendes Reiseziel und einen lebendigen, spannenden Vortrag freuen. Interessierte Zuhörer sind eingeladen, der Eintritt beträgt 5 Euro, Schüler sind frei. vhs

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 05.11.2018