Neulußheim.Trotz tropischer Temperaturen nahmen alle angemeldeten Kinder am Ferienspaß des Frauenchors „Women‘s Voice“ vom AGV Neulußheim teil. Ziel, wie die Jahre zuvor, war der Minigolfplatz in St. Leon.

Die erste Trinkpause wurde gleich am schattigen Parkplatz am Friedhof gemacht, denn für die Jüngeren mit ihren „kleinen Rädchen“ war der Anstieg über die Bahnbrücke bei der Hitze mächtig anstrengend. In voller Erwartung auf das Minigolfspielen radelten alle jetzt erfrischt ohne Pause durch.

Am Golfplatz angekommen brauchte man erst einmal eine Stärkung. Die selbst gebackenen Schokomuffins waren im Nu verputzt und auch der Durst war riesig. Dann wurden die Teams gebildet und mit viel Spaß und sportlichem Ehrgeiz wurden die 18 Löcher des Parcours durchlaufen. Unter schattigen Bäumen erfrischte sich jeder mit einem Eis, bevor es an die Rückfahrt ging.