Mit dem Rad zum Minigolf

Neulußheim.Eigentlich wollten die Sängerinnen des Frauenchores „Women´s Voice“ vom AGV Harmonie mit den Kindern des Ferienspaßes vom Alten Bahnhof nach St. Leon an den See radeln, doch dann wurde der Himmel ganz schwarz und es kam der Regen. Die Kinder und Betreuer stellten sich einige Zeit am benachbarten Kindergarten unter, bis die Wolken wieder aufgingen.

Dann ging es nach St. Leon zum Adventure-Minigolf. Dieser aus den USA kommende Golfsport ist eine Kombination aus klassischem Golf und Minigolf. Auf dem neu angelegten Parcours direkt am See war schon einiges los. Die zwölf Ferienkinder und ihre sechs Betreuer hatten große Freude, die wunderschön angelegten 14 Bahnen zu spielen. Es brauchte zwar etwas Umdenken, um die geänderten Regeln umzusetzen, aber es ging mit jedem Parcours besser und war bis zum Schluss sehr kurzweilig. Bei knapp 30 Grad erfrischten Eis und Getränke.

Bei der Siegerehrung am Alten Bahnhof erhielten die Kinder ihre Medaillen und ein kleines Geschenk. „Und da wir ein Chor sind, verabschieden wir uns nun mit einem Lied“ so Uschi Wilms, die Organisatorin des Nachmittags, und stimmte mit gebührendem Abstand „Bruder Jakob“ an. rhw

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 22.08.2020