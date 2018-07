Anzeige

Neulußheim.Zum von Gerhard und Margit bestens vorbereiteten Jahresausflug trafen sich 24 Mitglieder der Wirbelsäulengruppe des AC Neulußheim am Mittwoch. Gut gelaunt ging es über Oberhausen-Rheinhausen zur Insel Korsika. An einem idyllischen Altrheinarm wurde eine Trink- und Verschnaufpause eingelegt. Anschließend erreichte die Gruppe auf schattigen Radwegen das Wagbachhäusel in Altlußheim, wo sie Wirtin Nathalie begrüßte.

Die Stimmung kannte keine Grenzen mehr, nachdem zu einem hervorragenden Essen verschiedene selbst gebraute Biersorten serviert wurden. Da im Laufe des Jahres neue Teilnehmer zur Gruppe kamen, wurde die Gelegenheit benutzt, dass sich die neuen und alten Sportler gegenseitig vorstellten, was für allgemeine Erheiterung sorgte.

So wundert es nicht, dass an diesem Abend eine neue Disziplin kreiert wurde. Einstimmig wurde beschlossen, dass in unbestimmten Abständen ein sog. Biergartenzirkel in das Sportprogramm integriert werden soll. zg