neulußheim.Zum traditionellen Zunftbaumfest mit Freibier und Brezeln lädt der Gewerbeverein am Sonntag, 29. April, 15 Uhr, auf den Messplatz in der Hebelstraße ein. Es wird wie im vergangenen Jahr eine „kleine“ symbolische Maibaumaufstellung geben. Die Kinder der örtlichen Kindergärten sorgen für den Blumenschmuck des Maibaums und für eine fröhliche musikalische Darbietung.

Anschließend werden die Gewinner des Ballonflugwettbewerbs der Präsentationstage „Handel, Handwerk & Dienstleister“ bekanntgegeben und die Gewinne ausgegeben. Dazu werden eine Hüpfburg und XXL-Outdoor-Spielsachen für die Kinder bereitgehalten.

Am Montag, 30. April, um 19 Uhr öffnet die Turnhalle am Messplatz ihre Türen für den Tanz in den Mai. Dafür engagierte der Gewerbeverein die Hockenheimer Band „Dougie & The Blind Brothers“. Der Vorkauf hat begonnen, die Karten sind in der Bäckerei Bauer, in der Buchhandlung Dräger, bei Fahr Rad! Schwarz, im Getränkehandel Lipp und im Restaurant „La Fontana di Capri“ zum Preis von 8 Euro erhältlich. An der Abendkasse können die Tickets für 12 Euro erworben werden. zg