Aufgabe war es, zu einem vorgegebenen Anfang ein Theaterstück zu schreiben. Die Kinder machten sich mit vielen Ideen, viel Kreativität und Engagement an die Arbeit und einige Wochen später war das Stück fertig und die Rollen verteilt. Eine Zusammenfassung des Stücks wurde bei der Jury eingereicht und dann hieß es warten – die Jury würde unter den eingesendeten Skripten nur die drei besten ins Finale wählen.

Während der Wartezeit wurde kräftig geprobt, gebastelt und gemalt. Kurz vor den Pfingstferien erhielt die Theater-AG die Nachricht, dass sie es ins Finale geschafft hatte und im Luisenpark auftreten dürfe.

Aufgeregt Richtung Luisenpark

Und so machten sich die Theater-Kinder voller Aufregung und Tatendrang mit Kostümen und Requisiten bepackt auf den Weg in den Luisenpark. Im dort eigens für Explore-Science aufgebauten Zirkuszelt spielten die jungen Schauspieler ihr Stück „Klassenfahrt ins Weltall“ so gut wie noch nie. Nach einigem Zittern stand fest – die Theater-AG der Lußhardtschule belegte den ersten Platz. Die Freude war riesengroß.

Nun führten die Kinder dieses ausgezeichnete Musical, allen Gästen am Schulfest gemeinsam mit Chor und Schülerorchester vor. Die Begeisterung bei den Gästen war überwältigend und für alle stand danach fest: Der erste Platz für dieses ganz besondere Musical war mehr als verdient. zg

