Mit falschen Polizisten haben viele Erfahrung gemacht

„Lassen sie sich kein X für ein U vormachen“, riet Patricia Wickert. Richtiges Verhalten könne man lernen. Vorsicht, wenn Fremde an der Tür klingeln, nicht auf „Ich bin’s“ an der Sprechanlage verlassen. Oft werde eine Notlage vorgetäuscht (Wassertrick, Geschenk für Nachbarn abgeben und ähnliches). Die Kriminalhauptkommissarin ermahnte ihre Zuhörer, niemanden in die Wohnung lassen.

„Seien Sie nicht gutgläubig, Ihre Hilfsbereitschaft wird schnell ausgenutzt, das kann ganz schön schief gehen“. Ihr Tipp: „Lassen Sie sich nicht in ein Gespräch verwickeln, öffnen Sie nicht gleich, dies ist Zeit, um klar zu denken. „Sie dürfen gern mal die hilflose Person an der Sprechanlage spielen. Hä, was haben Sie gesagt?“

Sie riet dringend davon ab, sich an der Haustür zum Vertragsabschluss verleiten zu lassen. „Ob ein Ausweis oder Gewerbeschein echt ist, können sie nicht beurteilen.“ Und wer doch einen Vertrag abgeschlossen habe, weil er das Produkt schon immer günstig haben wollte, müsse einiges beachten, riet Wickert: Niemals Kontodaten angeben, eigenhändig auf dem Vertrag handschriftlich das aktuelle Datum eintragen. Das sei wichtig für einen eventuellen Widerspruch. Ein solcher dürfe nur per Einschreiben mit Rückantwort eingereicht werden.

„Lassen Sie sich auch von unseriösen Dienstleistern wie beispielsweise Dachdeckern nicht betrügen. In ihrer näheren Umgebung gibt es zahlreiche seriöse Firmen“, lautete ein weiterer Ratschlag.

Enkeltrick und falsche Polizisten

„Ja, meine Mutter hat auch einen Enkeltrickanruf bekommen“, berichtete eine Zuhörerin. „Glauben Sie mir, im ersten Augenblick hat sie sich gefreut, mal wieder etwas von ihrem Enkel Klaus zu hören. Aber dann kam ihr der Einfall, einfach zu fragen: ,Rudi, bist du das?‘, und prompt kam: ,Aber ja, liebe Oma, hier ist Rudi, die Verbindung ist hier so schlecht‘. Da wusste sie, dass ein Betrüger dran war und hat ohne Worte aufgelegt und die Polizei angerufen.“ Vor allen Dingen solle man keine persönlichen Informationen preisgeben, so nett der Anrufer auch scheinen mag“, appellierte Wickert.

Viele der Senioren hatten solche Maschen schon erlebt oder von Freunden gehört von falschen Polizisten, Technikern von Stadtwerken oder Telefongesellschaften. Anhand von Telefonbüchern werde Ausschau nach alten Vornamen gehalten und angerufen. Patricia Wickerts wichtigster Tipp: Adressen und Vornamen raus aus dem öffentlichen Telefonbuch. Hier könne man sonst schnell zum Opfer werden.

Aufforderungen per Brief oder E-Mail, Geldstrafen wegen eines Haftbefehls zu bezahlen, gehörten in den Papierkorb. Und über den Notruf 110 erhalte man niemals von der Polizei einen Anruf. Das sei ein technischer Trick.

Das nächste Treffen der „Aktiv im Alter“-Senioren findet am Montag, 2. Juli, ab 10.30 Uhr beim Fischerfest am Eichelgartensee statt. Gemeinde und Fischerverein laden ein. rhw

