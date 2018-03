Anzeige

Auch in Neulußheim wurde ein Weg aus Kleidern gelegt. Dazu durfte auch ein lebensgroßer Esel nicht fehlen. Dieser stand vorne am Altar und Kaplan Tobias Streit meinte: „Eigentlich wollte ich einen echten Esel mitbringen. Leider hat das dieses Jahr nicht geklappt, aber hier haben wir einen super Ersatz, der sogar in der Kirche dabei sein kann.“.

Im Gottesdienst selbst haben die Kinder und Besucher voller Spannung bei der Leidensgeschichte von Jesus zugehört und durften auch voller Freude Jesus mit ihren Palmsträußen zujubeln. „Ein Wechselbad der Gefühle“, so der Kaplan in seiner Ansprache. Auch der Esel kam zu Wort. Kaplan Tobias Streit zitierte aus einem Gebet eines Esels und konnte so einen Bogen um das ganze Leben Jesu erzeugen. „Wer heute nicht dabei ist, der verpasst etwasganz Wichtiges. Aber in den nächsten Tagen werden wir gemeinsam noch viele Höhe- und Tiefpunkte Jesu erleben“, so der Kaplan.

Die Gottesdienste

So sind alle Interessenten zu den Gottesdiensten in der Karwoche eingeladen. Einer findet am Gründonnerstag um 19 Uhr in Altlußheim statt. Dort wird an das letzte Abendmahl und an die Fußwaschung Jesu gedacht. Am Karfreitag wird der Gottesdienst um 15 Uhr mit dem Leiden und Sterben Christi am Kreuz in Neulußheim fortgesetzt. Dazu sind alle eingeladen, Blumen mitzubringen und diese am Kreuz auch abzulegen. Schließlich endet dieses große Fest mit der Osternacht am Karsamstag um 21 Uhr in Altlußheim. Hier verkaufen die Ministranten selbstbemalte Ostereier. Abgerundet wird das Osterfest mit dem Festgottesdienst um 10 Uhr in Neulußheim. Hierzu sind alle eingeladen, die Osterspeisen mitzubringen. Alle Gottesdienste werden auch vom Lußheimer Kirchenchor begleitet.

Die Karwoche wird mit der feierlichen Vesper um 18 Uhr am Ostersonntag in Hockenheim beendet. „Ich freue mich darauf, dass ich gemeinsam mit den Menschen diese intensiven Tage mitgehen darf“, so Kaplan Tobias Streit. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 27.03.2018