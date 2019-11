Mit Nikolaus’ Hilfe zur Geburtstagsparty

Neulußheim.Alle Jahre wieder: Wenn Kinderaugen leuchten, dann ist auch in Neulußheim Nikolauszeit. Die ältesten Aufzeichnungen, die berichten, dass der Nikolaus für alle Jungen und Mädchen Geschenke bringt, stammen vom Theologen Kirchmeyer aus dem Jahr 1555. Seit damals ist es Brauch, dass die Kleinen ihren Stiefel zum Befüllen aufstellen. Nikolaus wurde der Schutzpatron der Kinder, Heiliger der Bäcker und Metzger, Schirmherr der Advokaten und Kaufleute – Grund genug für den Gewerbeverein Neulußheim, dem ja die Dienstleister und Händler angehören, eine Aktion in seinem Namen durchzuführen.

Bereits zum siebten Mal wartet der Gewerbeverein mit seiner Nikolausaktion auf. Von Freitag, 22. November, bis Freitag, 6. Dezember, können Kinder bis zehn Jahre zu den 16 teilnehmenden Mitgliedsfirmen kommen, um sich dort einen Stempel und kleine Geschenke abzuholen. Die Stempelkarte liegt ab dem 22. November in allen teilnehmenden Firmen in der Ortsmitte aus, wird aber auch in den Kindergärten und der Lußhardt-Schule verteilt. Wer seine vollständig abgestempelte Teilnehmerkarte bis Freitag, 6. Dezember, bei der Bäckerei Bauer abgibt, nimmt an der Verlosung mit attraktiven Preisen teil.

Ziehung beim Weihnachtsmarkt

Am Neulußheimer Weihnachtsmarkt, am Samstag, 7. Dezember, findet um 15.30 Uhr die Ziehung der glücklichen Gewinner mit dem Nikolaus höchstpersönlich auf der Weihnachtsmarkt-Bühne statt.

Es gibt wieder einen interessanten Kindergeburtstagsfeier-Gutschein oder alternativ eine Geburtstagstorte, einen Einkaufsgutschein im Wert von 50 Euro und zwei weitere im Wert von 25 Euro zu gewinnen. Vom sechsten bis zehnten Platz erhalten die Gewinner einen Wertgutschein über 10 Euro. Das Mitmachen bei dieser außergewöhnlichen Gemeinschaftsaktion der Gewerbetreibenden lohnt sich also! zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Freitag, 22.11.2019