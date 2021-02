Mit Postkarten grüßen

Neulußheim.Basteln ist ein beliebter Zeitvertreib der Kinder, die sich regelmäßig im Jugendtreff „Point“ versammeln. Insbesondere in den Ferienprogrammen bietet Leiterin Yvonne Diehm stets eine breite Palette von Ideen an, die sie mit den Kindern begeistert in die Tat umsetzt. Doch nun herrscht Corona, der Jugendtreff hat geschlossen. Für Diehm kein Grund, die Kinder nicht mit einer Bastelidee zu überraschen.

Am 14. Februar ist Valentinstag und anlässlich dieses Datums startet der Kinder- und Jugendtreff eine kleine Bastelaktion für alle interessierten Kinder und Jugendlichen. Konkret geht es um bunte Valentinstagskarten, die ganz einfach zuhause gebastelt werden können.

Point-Leiterin Yvonne Diehm dachte sich, dass es besonders während des Lockdowns unter den Kindern und Jugendlichen eine nette Geste sei, aneinander zu denken und sich einen lieben Valentinstagsgruß zuzusenden, ausnahmsweise mal nicht in digitaler Form, sondern auf die gute alte traditionelle Art und Weise.

Wer sich für die Valentinstagskarten interessiert, wirft am besten einen Blick auf die Homepage des Point, dort findet man unter „Aktuelles“ die verschiedenen Valentinstagskarten.

Sobald man sich entschieden hat, welche Karte man gerne basteln möchte, gibt man am besten per E-Mail das gewünschte Kartenmotiv an, zusammen mit der Postadresse, dann wird das Bastelset direkt nach Hause in den Briefkasten geliefert, zusammen mit einer kleinen süßen Überraschung. Die E-Mail-Adresse des „Point“ lautet jugendtreff-point@gmx.de.

Auch wenn der Kinder- und Jugendtreff geschlossen bleiben muss, können Kinder und Jugendliche dennoch mit Yvonne Diehm unter Telefon 06205/39 22 66 Kontakt aufnehmen.

Sie ist weiterhin da, wenn mal jemand zum Quatschen gebraucht oder Hilfe, beispielsweise bei den Schulaufgaben, benötigt wird. zg

Info: www.jugendtreff-point- neulussheim.de

