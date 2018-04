Anzeige

Neulußheim.Ein alter Brauch, der bis ins 12. Jahrhundert zurückgeht: Die Rede ist vom Maibaum, und dieser steht am Sonntag, 29. April, ab 15 Uhr auf dem Messplatz im Fokus. Der Gewerbeverein möchte die Tradition des Maibaumes und der Zünfte wie in den vergangenen Jahren aufleben lassen und lädt deshalb die Bevölkerung zu einer kleinen symbolischen Maibaumaufstellung ein. Es gibt Freibier, Brezeln und musikalische Unterhaltung mit dem Musikverein Harmonie Reilingen, den Kindern des Podey-Hauses und des katholischen Kindergartens rund um die Baumaufstellung.

Dazu erwartet die Kinder eine Hüpfburg und XL-Outdoor Spielsachen und ein weiterer Programmpunkt an diesem letzten Aprilsonntag ist die Bekanntgabe der Gewinner des Ballonflugwettbewerbes der Präsentationstage im Februar.

Party in der Turnhalle

Am folgenden Tag, Montag, 30. April, wird die Turnhalle am Messplatz in der Hebelstraße ihre Türen um 19 Uhr für den „Tanz in den Mai“ öffnen. Dafür wurde die Hockenheimer Band „Dougie & The Blind Brothers“ von Katja Brömmer, Inhaberin des Veranstaltungsservices EventWerk und Vorsitzende des Vereins, engagiert. „Dougie & The Blind Brothers“ stehen mit handgemachter und virtuos gespielter authentischer Rockmusik und einem Augenzwinkern auf der Bühne. Im Gepäck haben die drei Profimusiker nicht nur tanzbare Rock-Klassiker wie „Suspicious minds“ von Elvis Presley, „Jumping Jack Flash“ von den Rolling Stones sowie moderne Partyhits wie „Sex on Fire“ von den Kings of Leon.