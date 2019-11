Mit Shakespeare auf dem Weg zum Erfolg

Neulußheim.Mit einem anekdotenbasierten Zugang zum größten Dramatiker der Welt entfaltet „Das Shakespeare-Prinzip“ von Andreas T. Sturm in kurzweiligen Kapiteln 13 Wege zum Erfolg. Zur Lesung am Samstag, 23. November, um 19 Uhr, lädt der Kulturtreff Alter Bahnhof ein. Der Eintritt ist frei.

Zitate, Anekdoten und historische Hintergründe sorgen für spannende Einblicke in Shakespeares Werk und in die Gedankenwelt erfolgreicher Menschen und bieten Infotainment pur, heißt es in der Ankündigung.

Diese Prinzipien sind erprobt: der Anglist und Shakespeare-Kenner Andreas T. Sturm veranstaltet deutschlandweit das „Dinner with Shakespeare“, das vorliegende Buch basiert auf einem seiner Programme. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 20.11.2019