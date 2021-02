Mit Vollgas geht es ins Internet

Neulußheim.Homeoffice und Homeschooling sind dank der Corona-Krise in der Gesellschaft angekommen, in der Arbeitswelt haben Videokonferenzen Geschäftsreisen abgelöst und per Internet halten viele Menschen Kontakt. Wenn die Pandemie eines deutlich gemacht hat, dann die Bedeutung des Internets, insbesondere die des schnellen Internets, nach dem die Nachfrage kräftig am Steigen ist.

Wie Bürgermeister

...