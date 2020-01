Mitgliederzahlen können sich sehen lassen

Neulußheim.Dass der Verband der Kriegsbeschädigten, Kriegshinterbliebenen und Sozialrentner Deutschlands (VdK) zu feiern versteht, stellte er erneut bei seiner Winterfeier unter Beweis: eine ansprechende Kombination zwischen dem offiziellen Teil mit Ehrungen und Grußworten und dem weiteren Teil mit der gemeinsamen Kaffeetafel und großer Tombola.

Bodo Häusler, Vorsitzender des Ortsvereines, zeigte sich bei seiner Begrüßung erfreut über den guten Besuch in der Aula der Lußhardtschule. Derweil warteten schon im Hintergrund die Helfer darauf, die gekommenen Gäste am Kuchenbüffet mit den gestifteten Kuchen und Torten zu bedienen und Kaffee einzuschenken. „Einer muss den Anfang machen“, so Bodo Häusler und lud alle Gäste vor dem offiziellen Programm an das reichhaltige Kuchenbüffet ein.

In seiner Ansprache ging er auf das Ehrenamt ein, das im vergangenen Jahr in Deutschland in besonderer Weise gefeiert wurde. Das Ehrenamt bildet das Fundament für menschliches Miteinander, so Häusler. Es ist nicht selbstverständlich und stellt eine unschätzbare Leistung dar. Sein Appell ging deswegen an Bürgermeisterstellvertreter Andreas Sturm und Gemeinderätin Renate Hettwer, dies zum Thema im Gemeinderat zu machen.

Schwerpunkt Sozialrecht

„Die Zahlen für den VdK in Baden-Württemberg lassen sich sehen, so Häusler: 240 000 Mitglieder, 9000 Ehrenamtliche. Nach wie vor wird der Verband dringend benötigt. Zum Beispiel bei sozialrechtlichen Angelegenheiten. Das Ergebnis der Rentenkommission im März wird Diskussionen und kritische Bewertungen des VdK aufwerfen.

Rente muss einfach zum Leben reichen, Behinderte dürfen keine Nachteile spüren. Auch das Problem der Pflegekosten wird den VdK weiter beschäftigen. Der Verein wird wachsam sein und weiterhin soziale Interessen vertreten, genau hinhören, wenn wieder Wahlen anstehen“. Silvia Zahn überbrachte Grüße des Kreisverbands Mannheim und lobte die freundschaftliche Beziehung zwischen den Ortsverbänden. Diese gilt es weiterhin zu hegen und zu pflegen.

„Der Gemeinderat ist jetzt schon gespannt“, so Bürgermeisterstellvertreter Andreas Sturm, „was Bürgermeister Gunther Hoffmann von seiner Fortbildung an tollen Ideen für Neulußheim mitbringen wird.“ Er vertrete ihn gern und weiß, wie wichtig die Arbeit Sozialverbände ist. Altersarmut sei nicht nur ein Problem älterer Menschen, es sei ein Problem der ganzen Gesellschaft. So schlug er einen Bogen von den goldenen 20er Jahren zu 2020 und zitierte Historiker, die nach jedem Hoch in der Wirtschaft auch ein Tief sehen.

Mit einem Zitat von Helmut Schmidt, der den Sozialstaat als die „größte Kulturleistung, die die Europäer im Lauf dieses schrecklichen Jahrhunderts hervorbrachte“, betitelte, wünschte er dem Sozialverband weiterhin viel Erfolg.

Bodo Häusler und Silvia Zahn vom Kreisverband Mannheim hatten nun die Aufgabe, Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft vorzunehmen. Urkunden und Ehrennadeln und Geschenke waren nur die äußeren Zeichen der Dankbarkeit für die zu Ehrenden. Ursula Brenzinger wurde etwas verlegen, als Silvia Zahn sie als Perle des VdK bezeichnete. Sie sei nicht nur 25 Jahre Mitglied sondern bereits seit 22 Jahren äußerst aktiv im Vorstand tätig.

Plaudereien und Witze

Jedes Jahr gerngesehen sind die Männer und Frauen des Seemannschors der Marinekameradschaft Hockenheim unter der Leitung von Herbert Kögel und Chorleiter Martin Heiler. Da wurde schon mal geschunkelt und mitgesungen. Martin Heiler verstand es charmant, zwischen den schwungvollen Liedern mit einem kleinen Klönschnack (Plauderei) und Seemannswitzen in seinen Bann zu ziehen.

Zum Schluss fieberten die Anwesenden der großen Tombola entgegen, die Vorstandsmitglieder auf der Bühne aufgebaut hatten. Wer wohl den Hauptpreis (ein Fernsehapparat) gewinnen würde? – jedenfalls waren sich die Loseinhaber einig, mit dem Kauf den Vdk in seiner Arbeit zu unterstützen.

Bodo Häussler blieb am Ende der Winterfeier nur noch, allen Helfern sowie Geschäftsleuten für die Tombolagegenstände zu danken, einen guten Heimweg zu wünschen und bereits auf die nächste Veranstaltung, der Jahreshauptversammlung am Samstag, 15. Februar, 15 Uhr und den Seniorennachmittag am Mittwoch, 27. Mai, in der Grillhütte aufmerksam zu machen. rhw

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 28.01.2020