Mitgliedsbeitrag gestiegen

Neulußheim.Die Hauptversammlung des Gewerbevereins fand im Restaurant Cavallino statt. Neu gewählt (und bestätigt) wurden alle Ämter außer das des Vorsitzenden. Dessen Wahl findet satzungsgemäß jeweils um ein Jahr verschoben zum restlichen Vorstand statt, heißt es in einer Pressemitteilung.

Katja Brömmer blickte auf erfolgreiche Aktionen zurück, wie die Präsentation von Handel, Handwerk und Dienstleistern, Zunftbaumfest und Tanz in den Mai, Verkaufsoffener Sonntag zur Kerwe und die Nikolausaktion. Auch in diesem Jahr soll es die Aktionen (außer der Präsentation) wieder geben, heißt es in einer Pressemitteilung. Zudem plane der Gewerbeverein eine große Gewerbeschau in 2020.

„Im Vergleich günstig“

Der Mitgliedsbeitrag wurde um 10 Euro auf 80 Euro erhöht. Dies sei im Vergleich zu anderen Gewerbevereinen immer noch sehr günstig und angesichts der Vielzahl an Aktionen und Kommunikationswegen wie Website, Flyer und Facebookseite gerechtfertigt und gebe dem Verein mehr finanziellen Spielraum. zg

