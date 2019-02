Mittagstisch mit vielen helfenden Händen

Neulussheim.„Leben ist mehr als Speise, Ansehen, Aussehen, Glück. Herr, du lenkst unser Leben und sorgst für uns.“ Mit diesem Tischgebet begrüßte Josef Schellenberger die zahlreich gekommenen Mittagsgäste. Mit dem vorletzten Essen auf der Speisekarte des „Gemeinsam statt einsam“-Teams neigte sich der Mittagtisch dem Ende. Am Freitag, 1. März, heißt es nach acht Wochen Abschied nehmen. Der Sauerbraten, von Gerda Schellenberger, Barbara Weber und Dr. Ralf Wagner eingelegt und vorbereitet, wurde mit Semmelknödeln und Rotkraut ergänzt. Der Bäckerei Bauer gilt besonderer Dank für die Brötchen.

Dorle Konrad ist in der Küche für die Desserts zuständig – die Helfer freuen sich immer, wenn man eine Kostprobe nehmen kann. „Man muss doch testen, was die Gäste bekommen“, so Katharina Thorn und Christina Schmitz. Ganz verstohlen wischte sich ein älterer Herr eine Träne aus dem Augenwinkel. „Genauso gut hat meine Frau den Sauerbraten zubereitet, was für eine kulinarische Erinnerung.“ So ein Lob berührt und macht natürlich Freude, wie Teamleiterin Schellenberger versicherte, denn es werde nach Hausfrauenart ganz bodenständig gekocht. Der Duft zog bis ins Amtszimmer von Bürgermeister Gunther Hoffmann. Der Gedanke kam somit schnell, den Schreibtisch einmal mit dem Mittagstisch nebenan im Gemeindehaus zu tauschen. Recht hatte er und man sah es ihm an, welche Freude es ihm machte, trotz seiner vielen Termine mit seinen Neulußheimern zu speisen und angeregt zu diskutieren. Einen dicken Applaus gab es zum Ende des Mittagessens für das ganze Team, das einmal aus der Küche gelockt wurde. Wirken sie doch immer fleißig im Hintergrund.

Abholdienst von Schellenberger

Am Freitag, 1. März, 12 Uhr, ist der letzte Mittagstisch. Natürlich werden noch einmal die Küchenschürzen umgebunden und gemeinsam dafür gesorgt, dass es den Gästen wieder schmeckt. Rigatoninudeln mit Soße Bolognese, Parmesan und Salat wird es geben. Zum Abschluss sollen Kaffee und Kuchen den Abschiedsschmerz ein wenig versüßen. Menschen mit Gehbehinderung können den Abholdienst von Josef Schellenberger nutzen. Anmeldungen bis Donnerstag, 28. Februar, unter Telefon 06205/3 22 41. Der Aufruf um weiße Teller und Terrinen mit Goldrand hat Früchte getragen. Gerne nimmt das Team aber noch weiteres Geschirr an. rhw

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 25.02.2019