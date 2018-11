Musicalhit erfreut die Zuhörer

Neulußheim.Beim zweiten Nachtcafé der Evangelischen Kirchengemeinde unter dem Thema „Kamingedanken – Geschichten und Lieder aus dem Leben“ haben Pfarrer i. R. Gerhard Engelsberger mit seinem Sohn Christoph und dessen Band im Gemeindehaus mit stimmungsvollen Texten und Liedern begeistert.

Im Gemeindehaus gibt es zwar keinen Kamin mit prasselndem Feuer, aber Kerzen und gedämpftes Licht erzeugten im Saal eine heimelige Atmosphäre, so dass sich die zahlreichen Gäste von Anfang an wohlfühlten. Mit seiner angenehmen Stimme, vielen bekannt aus dem Radio oder von Fernsehgottesdiensten als evangelischer Pfarrer in Mannheim und Wiesloch, sorgte Gerhard Engelsberger für gespannte Aufmerksamkeit im Raum, und die Gäste lauschten konzentriert seinen Geschichten, die er aus ausgewählten Büchern vorlas.

Der erste Teil war sehr besinnlich und lud zum Nachdenken ein, wie die Erzählung von einem türkischen Mann, der nicht nur in Engelsbergers Garage, sondern auch in deren Nachbarschaft nach Dingen suchte, die er für sich und seine Familie brauchte. Ein Fahrrad und einen Kinderwagen hätte er gerne gehabt, denn in Deutschland sei alles sehr teuer.

Lächeln bleibt in Erinnerung

Engelsbergers Geschichten sind aus dem alltäglichen Leben, er schildert Eindrücke von seinen Reisen, von Wanderungen, von Begegnungen, die ihn berührten. So wie einer Frau, die einfach nur lächelte und ihm deshalb in Erinnerung geblieben ist.

Sohn Christoph – Familienvater, Gymnasiallehrer, Chorleiter, Sänger und Musiker – schreibt seine Lieder und Texte selbst. Christoph Engelsberger am Flügel, begleitet von einem Kontrabassisten und einem Gitarristen hinterließen beim Publikum auch ohne den an diesem Abend erkrankten Schlagzeuger den Eindruck einer harmonischen und vollständigen Band.

Zu herzenden gehender Song

Seine Texte entstehen aus dem Leben, aus dem Glauben, aus seinen Erfahrungen mit Familie und Freunden. Inspiriert auch zum Beispiel von dem erschütternden Foto eines kleinen Jungen aus Syrien, dessen Leichnam 2015 an den Strand gespült wurde. „Menschen ohne Namen“ ist der Titel des zu Herzen gehenden Songs dazu.

Christoph Engelsberger erzählt vom Besuch einer Schulklasse in Verdun, Schauplatz einer der grausamsten Schlachten im Ersten Weltkrieg. In „Felder von Verdun“ besingt er, was er dort fühlt und an die Schüler weitergeben will, damit die Erinnerung nicht verblasst und es nie wieder so etwas Grauenvolles gibt.

Die Texte sind mit eingängigen und gefühlvollen Melodien unterlegt, alles deutschsprachig, sehr gut verständlich vorgetragen und leidenschaftlich am Flügel und von den Instrumenten begleitet.

In der Pause sorgten die Damen der Frauengruppe „Morgenlob“ für das leibliche Wohl der Gäste. Sie hatten ein Buffet mit leckeren, selbst gebackenen Muffins, Blätterteigsnacks und Käsespießen arrangiert. Nach der Pause ging es locker und heiter weiter. Beim Lied über den kleinen Jungen, der so gern ein Astronaut sein wollte, wurde Christoph Engelsberger von seinem vierjährigen Sohn Paul mit Gesang unterstützt.

Mit seiner charmanten Art des Vorlesens und Erzählens zog Gerhard Engelsberger die Gäste mit seiner Geschichte von der Frau, die Linkshänderin ist und der er im Zug begegnete, in seinen Bann. Und von Christen, die gerne lachen, von der Freude und dem Jubel über den Blinden, der von Jesus geheilt wurde. Die Vorstufe des Lachens ist die Freude. Er freue sich, wenn Menschen lachen können, ohne dass jemand einen blöden Witz erzählt.

Frauengruppe Wunsch erfüllt

Zum Schluss erfüllte Christoph Engelsberger einen besonderen Wunsch der Frauengruppe, indem er das Adventslied „Wenn die Engel heut’ kämen“ mit seinem Vater sang. Das Lied ist ein Lieblingslied aus dem Kinder-Weihnachts-Musical, das Gerhard Engelsberger vor rund 30 Jahren komponierte und mit einem Kinderchor aus Wiesloch aufführte. Seitdem gehören Lieder daraus im Advent zur Neulußheimer Frauengruppe dazu. Mit „Der Mond ist aufgefangen“, bei dem alle mitsingen konnten, klang der Abend gefühlvoll aus. hsch/mna

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 24.11.2018