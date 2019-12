Musik und Kuchen im Wohnzimmer

Neulußheim.Für und mit den Senioren singen die Sängerinnen vom Frauenchor Women´s Voice aus Neulußheim bereits zum 6. Mal im Seniorenzentrum Haus Edelberg.

Veronika Kirrmaier, Mitarbeiterin in der Betreuung des Haus Edelberg, begrüßte den Chor im Speisesaal. Die Chorfrauen gaben vor zahlreichen Heimbewohnern und ihren Angehörigen sowie Mitarbeitern des Seniorenzentrums ein kleines Weihnachtskonzert.

Weihnachtslieder zum Kaffee

Dirigent Bernd Schmitteckert begleitete den Chor am Klavier zu Melodien wie „Im Stall zu Bethlehem“, „Winter Wonderland“, „This little light of mine“ und „Where you there on that Christmas Night“. Die Sängerinnen brachten eine große Auswahl an hausgemachten Kuchen mit, die zur Kaffeestunde schnell verzehrt wurden.

Mit ihren roten Weihnachtsmützen mischten sich die Chorfrauen unter die Bewohner um traditionelle Weihnachtslieder, wie „Ihr Kinderlein kommet“ oder „Leise rieselt der Schnee“ zu singen.

Im Anschluss haben die Sängerinnen noch ein Geburtstagsständchen bei ihrer ehemaligen Sängerin Renate Schöner anlässlich ihres 75. Geburtstag zum Besten gegeben. Das Wohnzimmer wurde dann kurzzeitig zur Bühne. Renate und ihre Gäste haben sich sehr über das Mini-Konzert gefreut. rhb

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 24.12.2019