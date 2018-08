Musik und Motorentuckern

Neulußheim.Zum Weinfest lädt der Musikverein „Harmonie“ am Sonntag, 9. September, auf den Messplatz und in die dortige Turnhalle ein. Wie gewohnt will der Verein mit einem Programm nicht nur die Ohren, sondern auch den Gaumen seiner Gäste verwöhnen.

Neben den Gastgebern werden die Musikvereine Sandhausen und Berghausen zu hören sein. Pfälzer Spezialitäten und andere Gaumenfreuden stehen für die Gäste bereit. Die Wilfried-Hagmann-Ausstellung historischer Schlepper und Landmaschinen bildet ein unterhaltsames Rahmenprogramm für Kinder ebenso wie für Erwachsene.

Festbeginn ist um 11 Uhr. Der Musikverein bittet Anwohner und Gäste, vom 7. bis 10. September im Festbereich keine Fahrzeuge abzustellen und geparkte Fahrzeuge oder Anhänger umzuparken. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 18.08.2018