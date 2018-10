Musiker malen mit Tönen starke Bilder

Neulußheim.Der Musikverein „Harmonie“ hat bei seinem Herbstkonzert bewiesen, dass sein Orchester auf Höchstklasse-Niveau zu spielen vermag. Unter der Leitung des Dirigenten Thomas Sturm bot es am Sonntag in der gut gefüllten evangelischen Kirche ein vielschichtiges Konzert, wo anstelle von oft gehörten Werken prägnante zeitgenössische Melodien, Welthits der Blasmusik-Szene sowie dicht gewobene Orgelstücke dargeboten wurden.

Festlich und mitreißend erklang zum Auftakt „A sign for freedom“, die Hymne für Blasorchester. „Mit dieser Komposition wollte der junge österreichische Thomas Asanger, Jahrgang 1988, ein Zeichen für Frieden und Freiheit, für Solidarität und Toleranz setzen“, sagte Andreas Sturm, der versiert und informativ durch das Programm führte und die Besucher auf die jeweiligen Stücke einstimmte.

Einer Herausforderung stellten sich die Musiker bei der eindrucksvollen Ouvertüre zu „König David“ von Georg Stich (1958 – 2017). Sie beschreibt in fünf musikalischen Bildern das Leben des großen Königs von Israel, basierend auf Auszügen aus dem 1. und 2. Buch Samuel, wie Andreas Sturm informierte. Gewaltige Klänge erfüllten die Kirche, die im Verlauf des Stücks sich immer mehr verstärkten, um in einem feierlichen Marsch zu enden. Durch volle Konzentration und gutes Zusammenspiel gelang es dem Orchester, all die Emotionen ausdrucksstark und nuanciert wiederzugeben.

Mit „Mountain Panorama“ gewährte es den Zuhörern einen gewaltigen Alpenrundblick, geprägt von Bergmassiven, Abgründen und Schluchten. „Treffend setzt hier der Komponist Manfred Schneider (1953 – 2008) die Gegensätze in der Natur in lautmalende Musik um. Ausdrucksvolle Passagen, die sich mit schnellen Tempi abwechseln, vermitteln ein wunderschönes Bild der mächtigen Alpen in allen Facetten“, so Sturm in seiner Moderation.

„Emmy“-prämierte Serienmusik

Eindrucksvoll interpretierte das Ensemble „Game of Thrones“, eine Musik, die der junge deutsch-iranische Komponist Ramin Djawadi, geboren 1974, für die gleichnamige US-Fernsehserie komponierte und dafür den „Emmy Award“ erhielt. Einen verblüffenden Effekt erzielte er mit der eröffnenden, ineinanderfließenden Melodieführung, deren kompositorische Hintergründe Andreas Sturm detailliert erläuterte.

Einen Ohrenschmaus der besonderen Art stellte das Stück „Victory“ des Unternehmens „Two Steps from Hell“ dar, das Musik für Filme und Computerspiel-Trailer komponiert wie auch den Einlauf-Song bei der Fußball-EM 2012. „Victory“ hatte Gerhard Müller, Organist an der evangelischen Kirche, für die Orgel arrangiert. Die Farbigkeit und das dynamische Potenzial dieser Komposition sprachen einen ganz unmittelbar an, denn Müller gelang es wunderbar, der Steinmeyer-Orgel Kontraste, harte und weiche Konturen, Feuriges und Luftiges, zu entlocken.

Eine absolute Premiere stellte der Welthit des kubanischen Musikers Compay Segundo „Chan Chan“ dar, den Gerhard Müller ebenfalls für die Orgel umgeschrieben hat. Gemeinsam mit Thomas Sturm an der Trompete berührte er mit Farbigkeit und dem ungewöhnlich dynamischen Potenzial des Instruments die Zuhörer. Wie zwischendurch die Trompete den Ton zwischen fiebriger Kraft und sanfter Poesie variierte, war einfach großartig. Auch die anderen Kompositionen, die zur Aufführung kamen, wurden mit der gewohnten Prägnanz, Sicherheit und Spielfreude interpretiert.

Zu erwähnen wären „The Hunchback of Notre Dame“ aus Walt Disneys Musical „Der Glöckner von Notre Dame“, Themen aus Antonín Dvoráks (1841 – 1904) populärem Orchesterwerk „Aus der Neuen Welt“ oder „This is Me“ aus dem Filmmusical „The Greatest Showman“.

Mit einer passend ausgewählten Zugabe, einem „Egerländer Walzer“, entließ der Musikverein das begeisterte Publikum, das sich erneut von der außerordentlichen Leistungsfähigkeit des Ensembles hatte überzeugen können.

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 31.10.2018