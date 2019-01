Nach dem Dessert ist Bewegung angesagt

Neulußheim.Josef Schellenberger begrüßte die über 75 Mittagsgäste und sprach für sie das Tischgebet. „Mensch sein und innehalten und erkennen, wem ich alles zu verdanken habe. Segen für alle, die mit am Tisch sitzen und die zum Mahl beigetragen haben.“ Die Gäste hatten sich zur Veranstaltung „Gemeinsam statt einsam“ der evangelischen Kirchengemeinde eingefunden, in deren Mittelpunkt das Essen in Gesellschaft steht. Obendrein wird deftige Hausmannskost aus regionaler Küche geboten.

Das Küchenteam unter Leitung von Dr. Ralf Wagner und Gerda Schellenberger hatte sich erneut viel Zeit genommen, um das „gesunde und leichte Essen“, so ein Besucher, zuzubereiten. In der Küche ist freitags ab 9 Uhr morgens Hochbetrieb, wenn die Veranstaltung bevorsteht und pünktlich zur Mittagszeit alles bereit sein soll.

Ein paar Frauen kümmern sich um das Dessert, andere um die Portionierung des Salats, andere wieder brutzeln in großen Pfannen das Geschnetzelte. Küchenchef Ralf wacht über den Zeitplan, dass alles rechtzeitig fertig ist. Zeit benötigt auch das Bewirtungsteam, um alles nett herzurichten und die Gäste beim Kommen mit Getränken willkommen zu heißen.

Nachdem das Bewirtungsteam Rahmgeschnetzeltes, Reis, Salat und das Straciatella-Dessert, das ein paar Kalorien mehr hatte, serviert hatten, gab es noch eine Zeit des Abräumens und des Abwaschens. Einig ist sich das gesamte Team darüber, dass diese Zeit bis zum 1. März wieder etwas ganz Besonderes ist. Für die Gäste aber auch für das Helferteam. Zeit, die gerne verschenkt wird. Und Anni, 3 Jahre, genoss das Mittagessen einmal ganz alleine mit ihrem Papa, während Mama Katharina mit einer Erkältung das Bett hüten musste.

Eine Herausforderung an das Küchenteam, dem es sich aber gerne stellt, wird am kommenden Freitag, 1. Februar, 12 Uhr, auf vielfachen Wunsch der Gäste das kulinarische Highlight mit Dampfnudeln, Kartoffelsuppe, Vanille- und Weinsoße sein.

Das „Gemeinsam statt einsam“-Team freut sich auf viele nette Mittagsgäste und lädt deshalb schon heute ein. Gehbehinderte Neulußheimer können den Holdienst in Anspruch nehmen. Anmeldung bis donnerstags vor dem Essenstermin bei Familie Schellenberger, Telefon 06205/3 22 41. rhw

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 29.01.2019